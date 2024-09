Sánchez demana unitat i els 'barons' rebaixen la crítica al finançament català excepte Page i Lambán

MADRID, 7 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha fet una crida en el Comitè Federal del PSOE a la unitat d'acció del partit davant dels recels provocats per l'acord amb ERC per a un concert econòmic a Catalunya, aconseguint que diverses federacions socialistes hagin rebaixat les crítiques a aquest pacte excepte els 'barons' de Castella-la Manxa i Aragó, Emiliano García-Page i Javier Lambán.

Segons han anat informant fonts presents en el Comitè Federal del PSOE d'aquest dissabte, Sánchez ha pres la paraula a porta tancada per finalitzar aquest fòrum intern, apel·lant a la unitat d'acció dins del PSOE.

Aquestes fonts han coincidit a assenyalar que el to de les crítiques produïdes públicament per diversos 'barons' les últimes dates ha estat diferent al debat sobre finançament autonòmic que s'ha produït dins d'aquest Comitè Federal del partit.

Page i Lambán han estat els dos únics líders territorials del PSOE que han rebutjat el concert econòmic per a Catalunya, arribant a mantenir un debat creuat amb altres federacions sobre aquest tema.

MENYS CRÍTIQUES DE LES ESPERADES

Altres líders que van rebutjar inicialment l'acord, han refredat les seves crítiques i han exposat en la reunió interna la necessitat de reformar el sistema.

Fonts que eren a la reunió a porta tancada han explicat que s'ha donat un suport incondicional a Sánchez, excepte Castella-la Manxa i Aragó, i tots han coincidit que cal actualitzar el model de finançament autonòmic perquè, segons han dit, està obsolet.

Sánchez arribava a aquest Comitè Federal del PSOE amb l'objectiu de convocar oficialment el 41º Congrés Federal del partit a la fi de novembre per activar nous lideratges territorials, encara que diverses federacions territorials havien avisat que aprofitarien aquest òrgan intern per alçar la veu contra el concert per a Catalunya.

"CUPO INDEPENDENTISTA"

Els líders territorials han anat desfilant en arribar al Comitè Federal per la seu de Ferraz per parlar davant dels periodistes, avançant el que es parlaria després a porta tancada.

Page, que ha estat l'últim a parlar davant de la premsa, ha arribat a aquest Comitè desitjant que algú li ensenyés en la reunió l'acord amb ERC per a un finançament singular, titllant-ho de "cupo independentista" i insistint en les seves crítiques.

I a la sortida ha lamentat que segueix sense saber per part del seu partit aquest acord amb ERC, desvetllant les seves crítiques a través del debat intern del PSOE en aquest Comitè.

També Javier Lambán ha constatat el seu rebuig dins del Comitè Federal al cupo català, insistint en la "inconstitucionalitat" de l'acord i advertint que pot afectar als serveis públics d'altres comunitats.

Els líders territorials del PSOE d'Extremadura i Castella i Lleó, Miguel Ángel Gallardo i Luis Tudanca, han anat mostrant els seus recels sobre el pacte amb ERC, encara que fonts de la reunió apunten a que les paraules públiques són diferents a les que s'han produït dins del Comitè Federal.