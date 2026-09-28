Sánchez demana un "últim esforç" als grups i convalidar el decret d'habitatge al Congrés

Lorena Sopêna - Europa Press
Anuncia que el Consell de Ministres aprovarà un nou paquet de mesures aquest dimarts
BARCELONA, 28 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha anunciat que portarà aquest dimarts al Consell de Ministres el decret d'habitatge amb mesures urgents davant de l'emergència habitacional per a la seva aprovació i ha demanat un "últim esforç" als grups parlamentaris per a la seva convalidació al Congrés.
Ho ha dit en la clausura dels IV Premis Vanguardia 2026 al Palau de Congressos de Catalunya, a Barcelona, en la qual han intervingut el president de la Generalitat, Salvador Illa i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Hem fet un gran esforç per materialitzar-ho. Amb diàleg, amb capacitat de negociació, incorporant propostes i iniciatives de totes les forces polítiques que han tingut a bé a sumar-se a aquest esforç", ha explicat Sánchez, que no ha detallat l'abast d'aquestes mesures.
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