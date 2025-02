Sánchez demana triar "els millors" per guanyar més ajuntaments i autonomies i avançar "més ràpid i més lluny"

VALÈNCIA 1 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a les bases del seu partit que triïn "els millors" per presentar-se a les diferents eleccions, amb l'objectiu d'ampliar les alcaldies i presidències socialistes, ja que creu que així "els avenços seran molt més ràpids i arribarem més lluny".

Així s'ha pronunciat Sánchez aquest dissabte, durant la seva intervenció en la inauguració del 15è Congrés Nacional del PSPV-PSOE, en què ha estat rebut amb aplaudiments de la militància socialista i ha acompanyat la secretària general del PSPV-PSOE i ministra de Ciència, Innovació i Universitats, Diana Morant.

"Nosaltres volem guanyar per poder, poder per governar i governar per avançar. Això és el que hem de fer", ha asseverat Sánchez, que ha demanat a les bases del PSOE que triïn com a candidats "els millors, els que puguin guanyar les eleccions municipals i també els que puguin fer que tinguem més alcaldes i alcaldesses socialistes a partir del maig del 2027, i Diana Morant com a presidenta de la Generalitat".

El secretari general del PSOE ha subratllat que, malgrat la "inclinació" a les sigles del seu partit, fa aquesta petició "per una cosa més important". "Si durant aquests cinc anys, amb una pandèmia, amb guerres, amb inflació i amb l'onada reaccionària que, per desgràcia, està prenent posicions en governs molt importants, hem aconseguit fer tota aquesta transformació i avenços al nostre país, imagineu el que podem fer durant els pròxims cinc anys", ha expressat.

"Si tenim més alcaldes i alcaldesses socialistes, si tenim més presidents i presidentes autonòmics socialistes i un govern socialista al capdavant d'Espanya, els avenços seran molt més ràpids i arribarem més lluny", ha subratllat Sánchez.

Així mateix, ha demanat tenir i no perdre l'ambició i ser "competitius" i sortir "a guanyar". "Que posem els millors, els més representatius, perquè avui els necessitem més que mai", ha reiterat.

Ha defensat que la "millor manera" de fer front a la "onada reaccionària" és "amb més polítiques progressistes publicades al BOE" i ha apostat per més polítiques feministes, reformes laborals i multilateralisme, entre d'altres.

"Som un govern progressista que està demostrant amb fets, també amb paraules, que el model socialdemòcrata funciona, que és possible créixer i redistribuir, que és possible créixer i reduir l'emissió de gasos d'efecte hivernacle, que el feminisme, que l'ecologisme, que el pacifisme, que el multilateralisme, que l'europeisme són les vies per les quals es garanteix el progrés i la justícia social de la nostra societat", ha recalcat.

Com a objectius per al 2030, Sánchez ha situat que Espanya sigui un país paritari a nivell laboral; amb plena ocupació, ja que ha ressaltat que l'economia espanyola "va vent en popa i a tota vela"; amb almenys un 6% d'habitatge protegit; que la indústria representi el 20% del PIB i aconseguir el 81% d'energia de fonts renovables, que "significarà deixar de pagar 80.000 milions d'euros a països productors de gas i de petroli".