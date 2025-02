Sánchez demana al PP trencar amb Vox i la internacional ultradretana, "el veritable cavall de Troia" d'Europa

Defensa les aliances "davant de guerres comercials", i censura el silenci de la "ultradreta", el lema de la qual és "tot per la pasta"

SANT SEBASTIÀ, 15 febr. (EUROPA PRESS) -

El secretari general del PSOE i president del Govern central, Pedro Sánchez, ha exigit al PP i al seu líder, Alberto Núñez Feijóo, que trenquin amb "el veritable cavall de Troia d'Europa, que és la ultradreta de Vox i la internacional ultradretana", que volen "fer caure Europa des de dins ".

Sánchez ha participat en l'obertura del X Congrés del PSE-EE, que se celebra al Kursaal donostiarra i del que serà reelegit com a secretari general dels socialistes bascos, Eneko Andueza.

En la seva intervenció, ha fet al·lusió a "l'amenaça" d'aranzels de l'administració de Donald Trump i a la reacció del líder de Vox, Santiago Abascal, que va dir que era "culpa de Sánchez perquè li cau malament", una reflexió que, segons ha ressaltat, "va repetir l'endemà, el senyor Feijóo".

Pedro Sánchez ha recordat que els EUA han argumentat que aquestes mesures són una resposta a l'IVA, que, segons ha recordat, també es paga a Hongria, "on governa l'amic del senyor Abascal, el senyor Orbán". "I quin exemple, retalla els drets del col·lectiu LGTBI, identificant-los amb la pederàstia; retalla els drets de les dones i retalla els drets democràtics de llibertat d'expressió dels mitjans de comunicació. Jo no vull això per a Espanya ni tampoc per a Europa", ha remarcat.

El president del Govern central ha assegurat que, davant d'aquesta "amenaça" d'aranzels té "molt clar" on estarà el Govern central, i ha afirmat que, "amb prudència i fermesa, estarà del costat dels agricultors, ramaders, de la indústria, de les empreses, dels treballadors espanyols i també d'Europa, perquè els interessos d'Europa són els interessos d'Espanya".

Sánchez ha assenyalat que, davant de guerres comercials "que no beneficien ningú excepte els de dalt i que, per descomptat, perjudiquen la majoria social", el seu govern defensarà "les aliances comercials", i ha afegit que, davant dels que "volen unilateralment trencar amb el dret internacional", ells reivindiquen el multilateralisme.

"FORTS AMB ELS FEBLES, SERVILS AMB ELS PODEROSOS"

"Ja us dic jo on estarà la ultradreta i la dreta que no han obert la boca, no han dit ni mu, estan callats. Sabeu per què? Perquè són molt forts amb els febles, però són servils amb els poderosos. El seu lema no és tot per la pàtria, el seu lema és tot per la pasta", ha assegurat.

Pedro Sánchez ha segurado que la "màxima aportació" que ha fet Alberto Núñez Feijóo des que va sortir de Galícia i es va incorporar com a cap de l'oposició del PP ha estat "obrir de bat a bat i legitimar la presència de la ultradreta als governs municipals, autonòmics, en definitiva dependre d'ells".

El president del Govern central ha afegit que en un país en el qual s'està celebrant el 50è aniversari de la defunció del dictador Francisco Franco cal dir "alt i clar que la ultradreta, tant espanyola com la internacional ultradretana, a nivell europeu i a nivell global, ni és nova ni és bona per a Espanya ni per a Europa".

"Perquè el que fa és defensar des d'Europa els interessos d'aquells que volen fer mal a Europa. Vox i la internacional ultradretana el que volen és destruir Europa des de dins. I és un error històric que el Partit Popular li doni les claus a la ultradreta i a la internacional ultradretana", ha afegit.

"CAVALL DE TROIA"

Per això, ha exigit al PP i a Feijóo que trenquin amb "el veritable cavall de Troia d'Europa, que és la ultradreta de Vox i la internacional ultradretana". "Que trenquin tot acord, tot pacte, tota entesa amb aquells que volen fer caure Europa des de dins. Avui necessitem més Europa que mai, no menys Europa", ha assegurat Sánchez.

Així mateix, ha assegurat que no és tant una internacional ultradretana com "una multinacional ultradretana". En la seva opinió, es dona un acord entre "neoliberals, ultrarics i ultradretes", que plantegen privatitzar els drets que avui representa l'estat del benestar com la sanitat, l'educació i que defensen no posar regulació perquè puguin "expandir els enganys, la desinformació i l'odi a través de les xarxes socials".

"Tu em fas això i jo, a canvi, et poso la catifa vermella amb algorismes, amb mentides, perquè tu puguis propagar aquest fang que al final deslegitimi aquells que estan en posicions ideològiques diferents", ha denunciat.

Per tant, creu que aquesta és la "amalgama d'interessos", tant polítics, ideològics com privats, que representen "aquesta multinacional ultradretana". Pedro Sánchez ha indicat que, si han d'anar contra els interessos de la societat i "deixar-ho tot a un costat per la pàtria i centrar-se en el tot per la pasta, ho fan".

També ha criticat que es plantegin sortir-se dels acords de París, de l'OMS o que defensin la suspensió de la imposició mínima a les grans corporacions tecnològiques al món. "Ells defensen la llei del més fort i nosaltres defensem la llei de la majoria, que és la llei de la justícia social i fiscal. Això és el que defensem des d'Espanya, i defensarem a Europa i a nivell multilateral", ha agregat.

"LA BANALITZACIÓ"

Sánchez ha advertit que la "internacional ultradretana" suposa un risc de "banalització" del canvi climàtic, dels drets de la dona, de la diversitat i de la migració, a la qual consideren "l'equivalent a la inseguretat i, per tant, a la delinqüència", quan es tracta de persones que "l'única cosa que busquen és una millor vida".

En aquest sentit, ha destacat que s'observa que les "grans corporacions el que estan fent és llevar dels seus plans, els plans d'igualtat o els plans de diversitat, per eliminar i invisibilizar el que fins a fa molt poc era visible".

Per això, ha advertit que, "si ho acceptem, ho banalitzem, ho normalitzem, haurà començat la nostra derrota". "És molt important que alcem la veu davant d'aquest tipus de reculades, que no només es produeixen fora, sinó també al nostre país, almenys des del punt de vista del discurs, perquè sortosament vam governar els socialistes i hi ha un govern de coalició progressista", ha manifestat.

El líder del PSOE ha advertit que allà on governen els de "la internacional ultradretana" s'està produint "un autèntic desmantellament de les polítiques públiques que ajuden la gent que més ho necessita".

Per això, ha cridat a oposar-se als discursos "dels ideòlegs (de la internacional ultradretana) que en la seva supèrbia diuen que, amb el finançament de l'home més ric del món (Elon Musk), s'ha aconseguit el govern més important del món (el de Donald Trump als EUA), i tot seguit, diuen que això va a ser fins i tot molt més barat i més senzill a Europa perquè es necessitaran menys recursos econòmics".

"No fan servir metàfores, no fan servir paràboles, ho diuen així de clar. Qui vulgui escoltar-ho, que ho escolti, i qui no vulgui entendre-ho, allà ell. Hem de dir-los que tindran l'home més ric del món, tindran els algorismes trucats per efectivament propagar desinformació, bulos i odi a les xarxes socials, però no tenen el més important, que és el poder del vot en democràcia, i com els vam guanyar el 2023, tornarem a guanyar el 2027 a la ultradreta", ha asseverat.

D'aquesta manera, tal com ha subratllat, demostraran "a Europa i al món que és amb polítiques progressistes, com les que es fan a Euskadi i a Espanya, com es derrota la coalició negacionista de neoliberals i d'ultradreta". A més, ha remarcat que "la socialdemocràcia avui més que mai és necessària, aquí i ara".