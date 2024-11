Sánchez demana a la patronal que "s'assegui" per reduir la jornada laboral

BARCELONA 26 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat a la patronal que "s'assegui" a negociar amb el seu executiu i els sindicats per acordar la reducció de la jornada laboral i poder-ho aprovar per llei aquesta legislatura.

Ho ha dit aquest dimarts durant la seva participació en el 44è Congrés Confederal de la UGT, que se celebra des de dilluns fins dimecres al Centre de Convencions Internacional de Barcelona (CCIB), i en la qual ha estat precedit pel secretari general del sindicat, Pepe Álvarez.

Dijous passat, el Ministeri de Treball i Economia Social va posar fi a la negociació amb la CEOE per reduir la jornada laboral fins a les 37,5 hores per al 2025, després que la patronal complís amb el guió previst i ratifiqués el seu 'no' a aquesta mesura en l'última reunió de la taula de diàleg social.