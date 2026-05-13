Sánchez demana "més diàleg i acció col·lectiva" perquè l'àmbit digital continuï sent un espai de llibertat

Inaugura de manera telemàtica la I Trobada Internacional pels Drets Digitals
BARCELONA, 13 maig (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que el repte del Govern central és assegurar que l'entorn digital continuï sent un espai de llibertat i de participació democràtica, per la qual cosa ha reclamat "més diàleg i acció col·lectiva".
Ho ha dit via telemàtica durant la inauguració de la I Trobada Internacional pels Drets Digitals, celebrada aquest dimecres a la Llotja de Mar de Barcelona i organitzada pel Govern d'Espanya juntament amb la Fundació Mobile World Capital (MWC), en què ha assegurat que el paradigma de la confiança "ha canviat per sempre i el problema encara és més profund, perquè el que està en joc és el nostre dret a una realitat veraç".
En l'acte d'inauguració també hi han participat la secretària d'estat de Digitalització, María González Veracruz; la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, i el tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls.
"Vivim en una era en la qual tot pot semblar real sense ser-ho. Una imatge, una veu, un missatge. La tecnologia els pot crear, transformar i també distorsionar amb una facilitat impensable fins no fa gaire", ha afegit Sánchez.
A més a més, ha recordat que Espanya fa anys que és pionera en aquesta lluita, amb la Carta de Drets Digitals, l'Agència Espanyola de Supervisió de la Intel·ligència Artificial i l'Observatori de Drets Digitals: "Ens han posat a l'avantguarda".
GONZÁLEZ VERACRUZ
La secretària d'estat de Digitalització, María González Veracruz, ha assegurat que celebrar aquesta trobada a Barcelona no és casualitat, sinó que ha estat una decisió col·lectiva, i ha valorat el paper del Mobile a la ciutat com a ecosistema digital: "Hi ha quelcom molt cultural, molt d'aquí, molt de Barcelona, que és aquest pensament crític. I això és el que més necessitem en aquesta era per donar resposta".
A més, ha destacat que existeix una "presa de consciència col·lectiva que l'entorn digital no pot ser un espai sense llei o estar només regit per les lleis del mercat", ja que aquesta és una preocupació que ocupa el Govern, i ha assegurat que és una qüestió de poder, no només de tecnologia.
ROMERO
Per la seva banda, la consellera d'Economia i Finances de la Generalitat, Alícia Romero, ha dit que els drets digitals han canviat l'entorn i per això ha destacat la necessitat de formació per "garantir uns drets digitals que donin confiança, seguretat jurídica i que responguin a la qualitat institucional".
En aquest sentit, ha explicat que la vulnerabilitat digital afecta els drets de les persones, però també la competitivitat empresarial, els serveis públics, el seu accés, les dades personals i la confiança de la ciutadania.
"Europa ha de ser valenta, ha de treballar per generar un model basat en drets, en garanties i en qualitat institucional, democràtica. I en aquest sentit Catalunya vol ser part d'aquesta resposta europea", ha assegurat.
VALLS
El tinent d'alcalde d'Economia de Barcelona, Jordi Valls, ha afirmat que a Barcelona, que ha definit com la capital científica i tecnològica d'Espanya, li interessa centrar aquests debats per convicció: "Perquè som una ciutat profundament tecnològica i profundament científica. Forma part, bàsicament, de l'ADN d'aquesta ciutat".
Així, ha dit que no es pot "parlar de la capacitat d'eficiència i productivitat d'un país sense parlar de digitalització", i tampoc dels drets de la ciutadania sense parlar de digitalització.