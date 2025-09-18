Sánchez demana a Merz que recolzi el català en la UE i aquest proposa traducció per intel·ligència artificial

MADRID 18 set. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat suport al canceller alemany, Friedrich Merz, a l'oficialitat del català en la Unió Europea i aquest s'ha mostrat comprensiu encara que diu que "hauran de veure" com es resol. A més, ha apuntat a una possible solució basada en la traducció mitjançant intel·ligència artificial, encara que és conscient que el desenvolupament d'aquesta tecnologia encara portarà temps.
En una roda de premsa conjunta en Moncloa aquest dijous a la nit --després de la primera visita del dirigent alemany a Espanya-- tots dos han confirmat que han abordat aquest assumpte, una de les exigències de Junts per recolzar al Govern de Sánchez.
El cap de l'Executiu ha assenyalat que va traslladar a Merz la seva posició a favor de l'oficialitat del català i la resta de llengües cooficials en la UE, que necessita la unanimitat de tots els estats membres per tirar endavant, segons ha recordat.
"És veritat que portem 40 anys esperant aquest moment i espero que puguem aconseguir-ho en un futur no gaire llunyà", ha assenyalat Sánchez.
Del seu costat Merz ha assegurat que coneix la posició espanyola, encara que també és conscient del complicat que és el servei de traducció d'idiomes en la UE. "Cada llengua afegida multiplica la necessitat de traduccions", ha subratllat el canceller, que en el passat va exercir com a eurodiputat i coneix el sistema de primera mà.
"Crec que a mitjà termini podria haver-hi una molt bona solució perquè gràcies a la intel·ligència artificial ja no necessitarem a intèrprets. Anem a poder entendre i poder parlar en tots els idiomes de la Unió Europea, encara que encara passarà una mica de temps", ha indicat a continuació.
Així mateix, ha afegit que entén bé l'interès de Sánchez "respecte als desafiaments lingüisticos" a Espanya i sap que les diferents llengües cooficials "són idiomes molt diferents que no s'entenen totes entre si". "Així que entenc molt bé aquest interès. Com resoldre-ho, ja ho haurem de veure", ha resolt.