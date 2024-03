Sánchez demana "confiar" en els beneficis de l'amnistia i assegura que esgotarà la legislatura

Espera aprovar els pressupostos d'aquest any però no posa data

MADRID, 8 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha demanat als ciutadans crítics amb la llei d'amnistia que beneficiarà els involucrats en el procés que "confiïn" en els efectes benèfics que a parer seu tindrà la norma. A més, l'endemà de fer efectiu un acord amb les formacions independentistes per tirar endavant la llei, assegura que esgotarà la legislatura: "Hi ha govern per a una bona estona", ha indicat.

En una roda de premsa a Xile, on està de viatge oficial, ha afirmat que hi haurà "quatre anys més de govern de coalició progressista, pesi a qui pesi" perquè, a parer seu, a l'oposició aquest període "se li farà molt llarg". A més, ha assenyalat que espera aprovar els pressupostos generals de l'Estat d'aquest any 2024, tot i que no ha donat una data per presentar-los.

El cap de l'executiu espanyol ha fet aquestes declaracions preguntat per si l'acord sobre la llei d'amnistia amb les forces independentistes, formalitzat aquest dijous al Congrés, consolida la legislatura.

"Jo ho sento molt per l'oposició al meu país, però els espanyols i espanyoles van parlar el passat 23 de juliol i van dir dues coses: que volien un govern progressista quatre anys més i que no volien un govern de coalició, a parer meu reaccionari, entre el PP i Vox", ha indicat.

Respecte al rebuig social que genera l'amnistia, Sánchez ha demanat als ciutadans "que puguin veure amb dubtes" la llei "que confiïn en aquesta mesura perquè serà beneficiosa per a la reconciliació i serà fonamental per garantir la prosperitat econòmica", ha assenyalat.