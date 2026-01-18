Sánchez defensa que la UE avanci en la seva integració en defensa sense "un acord unànime" dels 27

A. Pérez Meca - Europa Press - Arxiu
Assegura que si Trump envaeix Groenlàndia faria a Putin "l'home més feliç del món"
BARCELONA, 18 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que la Unió Europea avanci en el seu procés d'integració i es doti d'una defensa comuna, pel que considera que no necessita "un acord unànime dels 27 estats membres".
"Podem avançar una sèrie de països en aquest procés d'integració cap a unes Forces Armades realment europees, amb una indústria de la defensa realment europea", ha assegurat en una entrevista aquest diumenge en La Vanguardia recollida per Europa Press.
Sánchez considera que Europa ha de moure's davant d'una eventual invasió d'Estats Units a Groenlàndia, i ha sostingut que aquest moviment "faria a Vladímir Putin l'home més feliç del món, perquè veuria legitimat el seu intent d'invasió d'Ucraïna", després del que ha afegit que també suposaria la carta de defunció de l'OTAN, textualment.
SENSE DECISIÓ SOBRE ENVIAR TROPES
Sánchez, que ha detallat que Espanya encara no ha pres la decisió sobre enviar tropes a Groenlàndia, ha afirmat que la solució a la preocupació d'Estats Units per la seguretat en l'Àrtic és plantejar-ho en el Consell Atlántico de l'OTAN.
El president del Govern ha defensat que augmentar fins a un 5% la despesa en defensa és inacceptable: "És inassumible per a Espanya. No retallarem polítiques socials, sanitàries, educatives i científiques per augmentar més una despesa militar que avui no està concebut per reforçar la indústria europea de la defensa".
Ha sostingut que amb el 2% Espanya està "complint de sobres" amb el que se li exigeix, i ha qüestionat de què li ha servit a Dinamarca invertir un 5%, ja que es troba hostigada per Estats Units, en les seves paraules.
Sánchez ha apostat perquè Espanya s'insereix en el procés que començarà a Veneçuela, després del bombardeig i arrest del seu president, Nicolás Maduro, per part d'Estats Units.
XINA, "RIVAL, COMPETIDOR I ALIAT"
Quant a les relacions amb Xina, el president ha assegurat que des de la UE es concep a aquest país com "un rival sistèmic, també com un competidor i com un aliat en alguns desafiaments globals", com l'emergència climàtica.
Ha afegit que "el món és molt gran i hi ha regions del món desitjant col·laborar i cooperar amb Europa, i Europa no pot donar-los l'esquena", i també ha reivindicat la veu de la UE en la defensa del dret internacional i la resolució pacífica dels conflictes.
"Després de la pandèmia he visitat Xina tots els anys. Si em pregunten vostès si ho seguiré fent, la meva resposta és afirmativa", ha respost Sánchez en ser preguntat per si prosseguirà amb un acostament a Xina, després del que ha concretat que aquest any també visitarà aquest país.