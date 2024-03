Sánchez defensa reforçar l'autogovern a Catalunya i que Illa obrirà "un nou temps"

Avisa que els que "només miren el 2017" no volen Illa de president



BARCELONA, 17 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que el líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, presideixi la Generalitat per complir l'objectiu socialista de reforçar l'autogovern amb la finalitat d'obrir "un nou temps" i gestionar serveis públics per a tots els catalans.

"Des del Govern d'Espanya t'ajudarem a construir i a recuperar aquests serveis públics de qualitat", li ha dit aquest diumenge en clausurar el 15è Congrés del PSC, que ha nomenat Illa líder i cap de llista.

Sánchez ha destacat que el PSC ja liderat per Illa va ser primera força en el recent cicle electoral, durant el qual va recórrer Catalunya i va fer una oposició que ha qualificat d'útil, gens destructiva i pensant en l'interès general, per la qual cosa ara arriba el seu torn per presidir la Generalitat, entre "les ruptures d'uns o les recentralitzacions d'altres".

CATALUNYA "AVANÇARÀ UNIDA"

Ha ironitzat amb què, després dels indults i la llei d'amnistia, "els que només miren el 2017" es posin d'acord en no voler veure Illa com a pròxim president de la Generalitat, i ha apel·lat els catalans de totes les sensibilitats polítiques per aconseguir-ho.

També ha criticat el "declivi" a Catalunya en els últims 10 anys com a conseqüència d'haver estat per altres qüestions i no per l'important, i ha subratllat la necessitat de dignificar els serveis públics.

"Catalunya mai no avançarà ni sola ni dividida. Catalunya avançarà unida", i ha apostat per l'estabilitat per afrontar els molts desafiaments que encara la ciutadania catalana, com la sequera, els mals resultats educatius de l'últim informe Pisa i les llistes d'espera en la sanitat pública.

ASSISTENTS AL CONGRÉS DEL PSC

Entre els assistents a la clausura del 15è Congrés de PSC, hi ha els ministres Pilar Alegría i Jordi Hereu; la vicepresidenta del Govern central Maria Jesús Montero; l'expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; el secretari d'Estat de Comunicació, Frances Vallès, i el secretari general del PSOE Cantàbria, Pablo Zuloga.

També hi ha presents, com convidats fraternals, el portaveu de Junts, Josep Rius; el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové; el responsable de política municipal dels Comuns i alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el president del PDeCAT, David Bonvehí; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el seu homònim a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el president de Pimec a Barcelona, Àlex Goñi, entre d'altres.