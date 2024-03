Sánchez defensa reforçar l'autogovern a Catalunya i que Illa obrirà "un nou temps"

Avisa que els que "només miren el 2017" no volen Illa de president

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que el líder del PSC i candidat a les eleccions catalanes, Salvador Illa, presideixi la Generalitat per complir l'objectiu socialista de reforçar l'autogovern amb la finalitat d'obrir "un nou temps" i gestionar serveis públics per a tots els catalans.

"Des del Govern d'Espanya t'ajudarem a construir i a recuperar aquests serveis públics de qualitat", li ha dit aquest diumenge en clausurar el 15è Congrés del PSC, que ha nomenat Illa líder i cap de llista.

Sánchez ha destacat que el PSC ja liderat per Illa va ser primera força en el recent cicle electoral, durant el qual va recórrer Catalunya i va fer una oposició que ha qualificat d'útil, gens destructiva i pensant en l'interès general, per la qual cosa ara arriba el seu torn per presidir la Generalitat, entre "les ruptures d'uns o les recentralitzacions d'altres".

CATALUNYA "AVANÇARÀ UNIDA"

Ha ironitzat amb què, després dels indults i la llei d'amnistia, "els que només miren el 2017" es posin d'acord en no voler veure Illa com a pròxim president de la Generalitat, i ha apel·lat els catalans de totes les sensibilitats polítiques per aconseguir-ho.

També ha criticat el "declivi" a Catalunya en els últims 10 anys com a conseqüència d'haver estat per altres qüestions i no per l'important, i ha subratllat la necessitat de dignificar els serveis públics.

"Catalunya mai no avançarà ni sola ni dividida. Catalunya avançarà unida", i ha apostat per l'estabilitat per afrontar els molts desafiaments que encara la ciutadania catalana, com la sequera, els mals resultats educatius de l'últim informe Pisa i les llistes d'espera en la sanitat pública.

ASSISTENTS AL CONGRÉS DEL PSC

Entre els assistents a la clausura del 15è Congrés de PSC, hi ha els ministres Pilar Alegría i Jordi Hereu; la vicepresidenta del Govern central Maria Jesús Montero; l'expresident de la Generalitat valenciana, Ximo Puig; el secretari d'Estat de Comunicació, Frances Vallès, i el secretari general del PSOE Cantàbria, Pablo Zuloga.

També hi ha presents, com convidats fraternals, el portaveu de Junts, Josep Rius; el president d'ERC al Parlament, Josep Maria Jové; el responsable de política municipal dels Comuns i alcalde del Prat de Llobregat (Barcelona), Lluís Mijoler; el president del PDeCAT, David Bonvehí; el secretari general d'UGT, Pepe Álvarez, i el seu homònim a Catalunya, Camil Ros; el secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, i el president de Pimec a Barcelona, Àlex Goñi, entre d'altres.