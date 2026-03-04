Sánchez defensa que la posició d'Espanya és "No a la guerra" i assegura que no tem "represàlies"

Kike Rincón - Europa Press
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres que la posició d'Espanya en el conflicte dels Estats Units i Israel contra l'Iran és "No a la guerra" i assegura que no tem "represàlies" per mantenir aquesta postura.
En una declaració institucional des de la Moncloa, Sánchez ha comparat aquest conflicte amb la guerra de l'Iraq iniciada el 2003 pels Estats Units i ha alertat de les conseqüències negatives que va portar per a la vida dels ciutadans.
En aquest sentit, ha reiterat el seu rebuig al "terrible" règim dels aiatol·làs a l'Iran, però considera que "no es pot respondre a una il·legalitat amb una altra" i per tant crida al cessament de les hostilitats i a una solució diplomàtica al conflicte.
Després que el president nord-americà Donald Trump amenacés a España amb un embargament comercial per no cedir les bases militars de Rota i Morón per a l'operació, Sánchez s'ha reafirmat en la seva posició assenyalant que no seran "còmplices" de quelcom que és "dolent per al món, simplement per la por a les represàlies d'algun".