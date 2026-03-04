Sánchez defensa que la posició d'Espanya és el 'No a la guerra' i assegura que no té por de "represàlies"

Pool Moncloa/Fernando Calvo
MADRID 4 març (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha traslladat aquest dimecres que la posició d'Espanya en el conflicte dels Estats Units i Israel contra l'Iran és el 'No a la guerra' i assegura que no tem les "represàlies" per mantenir aquesta posició.
En una declaració institucional a La Moncloa, Sánchez ha comparat aquest conflicte amb la guerra de l'Iraq iniciada el 2003 pels Estats Units i ha alertat de les conseqüències negatives que va comportar per a la vida dels ciutadans. "El món, Europa i Espanya ja han estat aquí abans", ha alertat.
Tot i que ha reiterat el seu rebuig al "terrible" règim dels aiatol·làs a l'Iran, subratlla que "no es pot respondre a una il·legalitat amb una altra" i per tant crida al cessament de les hostilitats i a una solució diplomàtica al conflicte.
Després que el president nord-americà, Donald Trump, amenacés Espanya amb un embargament comercial per no cedir les bases militars de Rota i Morón per a l'operació, Sánchez s'ha reafirmat en la seva posició assenyalant que no seran "còmplices" de quelcom que és "dolent per al món, simplement per la por de represàlies".
"Perquè nosaltres tenim una confiança absoluta en la fortalesa econòmica, institucional i també moral del nostre país. I perquè en moments com aquest ens sentim més orgullosos que mai de ser espanyols", ha afirmat.
En una intervenció d'uns 20 minuts, Sánchez ha defensat que la posició del seu govern és "clara i consistent" i idèntica a la que manté en altres conflictes com el d'Ucraïna i Gaza. "No al trencament d'un dret internacional que ens protegeix a tots, especialment als més indefensos, a la població civil", ha assenyalat.
"En segon lloc, no a assumir que el món només pot resoldre els seus problemes a força de bombes i, finalment, no a repetir els errors del passat. En definitiva, la posició del Govern d'Espanya es resumeix en quatre paraules: 'No a la guerra'", ha manifestat, tot recuperant el lema en contra de la guerra de l'Iraq de fa dues dècades.
EL "REGAL" DEL TRIO DE LES AÇORES
El cap de l'executiu espanyol ha assenyalat que fa 23 anys una altra administració nord-americana, en aquest cas la de George Bush, "ens va arrossegar a una guerra a l'Orient Mitjà", ha lamentat. En teoria, diu, es va iniciar per eliminar les armes de destrucció massiva, portar la democràcia al país i garantir la seguretat global, però "va produir l'efecte contrari".
Aquest conflicte, ha seguit, va desencadenar la pitjor onada d'inseguretat a Europa "des de la caiguda del mur de Berlín", va generar un augment "dràstic" del terrorisme gihadista, una crisi migratòria al Mediterrani oriental i un increment generalitzat dels preus de l'energia i per tant del cost de la vida.
"Aquest va ser el regal del trio de les Açores als europeus d'aleshores, un món més insegur i una vida pitjor", ha etzibat, en referència a Bush, el president del Regne Unit, Tony Blair i a l'espanyol José María Aznar.
CRÍTIQUES A TRUMP I NETANYAHU
Sánchez creu que "no estan clars" els objectius dels Estats Units i Israel, que dissabte passat van iniciar els atacs sobre Teheran i van matar el líder suprem Ali Khamenei. Però diu que cal estar preparats per a una guerra "llarga i amb nombroses baixes" i també amb conseqüències econòmiques a escala global. De fet ja s'està apreciant l'increment de preus en el petroli i el gas, apunta.
Tot i que pensa que encara és aviat per saber quines conseqüències tindrà aquest conflicte, assegura que no seran bones i defensa el seu rebuig. "Des d'Espanya estem en contra d'aquest desastre perquè entenem que els governs són aquí per millorar la vida de la gent" i no per empitjorar-la i ha enviat una dura crítica a Trump i al president d'Israel, Benjamin Netanyahu, tot i que sense esmentar-los.
"És absolutament inacceptable que aquells dirigents que són incapaços de complir amb les seves pròpies necessitats, facin servir el fum de la guerra per ocultar el seu fracàs i omplir de pas les butxaques d'uns pocs, els de sempre, els únics que guanyen quan el món deixa de construir hospitals per construir míssils", ha lamentat.