Sánchez diu que el 'només sí és sí' és una bona llei perquè reconeix l'atenció a les víctimes d'agressió sexual

MADRID, 4 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimarts que la llei del 'només sí és sí' és "una bona llei" que protegeix les dones perquè, "entre altres coses reconeix una atenció especialitzada a les víctimes d'agressions sexuals".

En unes declaracions a Telecinco recollides per Europa Press, ha assenyalat que cada any a Espanya s'emeten unes 3.200 sentències per agressió sexual, "un motiu de vergonya sobretot per als homes, que han de ser els primers conscienciats a posar fi a la lacra masclista".

En aquest sentit, Sánchez ha dit que la llei del 'només sí és sí' reconeix que l'Estat "ha de facilitar una atenció especialitzada a les víctimes d'agressions sexuals", o que les condicions laborals d'una dona víctima d'agressió sexual han de canviar; es reconeixen drets i prestacions econòmiques a les dones que pateixen agressió sexual.

Després de defensar la norma, el president del Govern central ha dit que ha "assumit la responsabilitat en primera persona de reconèixer l'error i posar sobre la taula una "solució".

Sánchez ha criticat que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, per dir que "el que és obvi no s'esmenta", en relació amb el reconeixement de la violència de gènere, perquè el president creu que la igualtat de gènere és una qüestió que afecta tothom i és una qüestió de drets humans.

Així mateix, ha criticat que quan sent dir al líder de Vox, Santiago Abascal, que la violència de gènere és "un concepte ideològic", Sánchez nega la major.