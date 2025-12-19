Sánchez defensa la "netedat" del rescat a Plus Ultra i detalla que no ha pogut parlar amb Zapatero

Pool Moncloa/Fernando Calvo
BRUSSEL·LES 19 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat la "netedat" de tots els rescats d'aerolínies durant la crisi del coronavirus, entre les quals Plus Ultra, arran de les recents detencions de diversos directius de l'empresa per un presumpte cas de corrupció.
Preguntat sobre les informacions publicades en els mitjans que vinculen l'expresident espanyol José Luis Rodríguez Zapatero amb el rescat durant la pandèmia de l'aerolínia Plus Ultra, Sánchez ha recordat que els diners que es van prestar a aquestes empreses es van atorgar "conforme a tots els paràmetres i exigències" requerits pel Tribunal de Comptes.
"És un debat recurrent, els rescats que han estat préstecs a les aerolínies espanyoles i total netedat per part, lògicament, del Govern d'Espanya en aquesta qüestió", ha defensat Sánchez en una conferència de premsa aquest divendres a la matinada després de la reunió de líders de la Unió Europea de dijous a Brussel·les.
Amb tot, el cap de l'executiu espanyol ha detallat que no ha pogut parlar amb l'expresident Zapatero, i ha recordat que el que es va oferir a les aerolínies "no van ser rescats, van ser préstecs" del Govern central.
El jutjat d'instrucció 13 de Madrid, de guàrdia, va acordar dissabte passat la llibertat amb mesures cautelars per als tres detinguts en el cas Plus Ultra, com la retirada del passaport i l'obligació de comparèixer davant l'òrgan judicial cada quinze dies.
La investigació està en mans del jutjat d'instrucció 15 i sota secret de sumari arran de la denúncia de la Fiscalia Anticorrupció que apunta a l'"ús indegut" dels 53 milions d'euros concedits en pandèmia i el presumpte blanqueig de fons públics i d'or de Veneçuela a diversos països.