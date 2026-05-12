Sánchez defensa que l'operatiu d'evacuació pel hantavirus ha estat "un èxit"

MADRID 12 maig (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha celebrat que l'operatiu d'evacuació dels passatgers del creuer MV Hondius, afectat per un brot d'hantavirus, ha estat "un èxit" i s'ha saldat sense inconvenients: "zero incidents".
Sánchez ha fet aquestes declaracions en una conferència de premsa a La Moncloa juntament amb el director general de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Tedros Adhanom, amb qui prèviament ha mantingut una reunió.
Així, ha defensat la decisió d'acollir l'embarcació en tractar-se d'una "responsabilitat legal" recollida en l'article 44 del reglament sanitari internacional del qual Espanya és signatari. A més, ha subratllat que ho va fer després d'una "trucada d'auxili" del vaixell, de l'OMS i també de la UE i de més de 23 governs d'arreu del món, "que ens demanaven ajuda per repatriar un grup de persones amenaçades", ha recalcat.
No obstant això, considera que rebre el creuer a Espanya també suposava una "obligació moral" amb 150 famílies de turistes i treballadors que estaven passant "el pitjor moment de la seva vida". "S'ha repatriat més de 120 persones de diferents nacionalitats mitjançant 10 vols especials i s'ha saldat amb zero incidents", ha aplaudit.
Tot i així ha deixat clar que no "abaixaran la guàrdia" i estaran "molt atents" a l'evolució dels passatgers que ara mateix estan hospitalitzats a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid i a la situació "de l'emergència a nivell global".
Amb l'actuació dels últims dies, el cap de l'executiu considera que Espanya ha mostrat al món que és una societat compromesa amb la salut global, amb el dret internacional i que és un país que ajuda els altres "quan pot i és necessari".