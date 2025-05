Pedro Sánchez defensa l'expulsió d'Israel d'Eurovisió

MADRID 19 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns l'expulsió d'Israel del Festival d'Eurovisió per l'ofensiva militar a Gaza, després dels atemptats del 7 d'octubre del 2023 per part de Hamas.

Així ho ha expressat en la clausura de l'acte de presentació de l'informe 'Los sectores culturales y creativos en España', de la Fundación Cotec. En aquest fòrum, Pedro Sánchez ha recordat que "ningú no es va posar les mans al cap" quan fa tres anys va començar la invasió de Rússia a Ucraïna i "se li va exigir" que sortís de les competicions internacionals i també no participar a Eurovisió.

"I per tant, tampoc no ho hauria de fer Israel, perquè el que no podem permetre són dobles estàndards, tampoc en la cultura", ha declarat el president del Govern central, que després ha enviat "una abraçada solidària al poble d'Ucraïna i al poble de Palestina, que estan vivint la desraó de la guerra i el bombardeig".

El febrer del 2022, la Junta Executiva de la Unió Europea de Radiodifusió va anunciar que Rússia no podria concursar en el festival arran de la "crisi sense precedents a Ucraïna" i perquè la seva participació en aquest concurs "desacreditaria la competència".