Sánchez defensa que l'amnistia ajuda a la convivència i no es reunirà amb Puigdemont

MADRID 6 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha sostingut que el més important és la "convivència entre catalans" després de la decisió del Tribunal Suprem de deixar sense efecte l'ordre de detenció contra l'expresident català i líder de Junts, Carles Puigdemont, un cop anunciada la decisió del Tribunal Constitucional d'avalar l'amnistia en el delicte de malversació del procés.
"L'important és el missatge de convivència entre catalans, el missatge que amb això també defensem i enfortim la cohesió d'Espanya, que es va posar en risc el 2017 precisament per la imperícia dels qui aleshores governaven el país", ha dit Sánchez en referència al PP i a l'1-O.
Sánchez ha descartat reunir-se amb Puigdemont preguntat sobre aquesta possibilitat en la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el primer després de convocar eleccions i que ha servit per aprovar els dos reials decrets llei sobre habitatge que el PP, Vox i Junts van tombar divendres al Congrés.
"Estem en temps electorals, crec que els candidats estem defensant les nostres opcions polítiques, que són legítimes i, per tant, no contemplo reunir-me ni amb un candidat, ni un polític, ni cap altre", ha comentat sobre si estaria disposat a fer-se una foto amb Puigdemont.
INDULTS I AMNISTIA PER A LA RECONCILIACIÓ
Sánchez ha recordat que "es van dir moltes coses" sobre els indults i l'amnistia, mesures que ha defensat perquè buscaven la cohesió. "No les fèiem pensant en un partit ni en un polític o política independentista; ho fèiem pensant en la convivència entre catalans", ha reiterat.
"Es va dir que era inconstitucional, que anava contra la llei, i tant el Tribunal Constitucional com també el Tribunal de Justícia Europeu han avalat de la A a la Z aquesta llei d'amnistia, dient que és per a la reconciliació de les societats i un instrument útil d'acord amb la normativa europea", ha sostingut.