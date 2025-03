Sánchez defensa l'augment de la despesa en Defensa perquè "només Europa sabrà cuidar Europa"

Acusa el PP i Vox d'estar "callats" davant de les amenaces de Trump d'una guerra comercial

SANTANDER, 16 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat l'augment de la despesa en Defensa perquè "només Europa sabrà protegir i cuidar Europa" i ha demanat ser "solidaris" amb els països pròxims a Rússia que poden patir algun atac, com Finlàndia.

"El que està en joc no és simplement una guerra o una invasió. Hi ha una cosa molt més enllà, a més d'això, que ja de per si mateixa seria important, i és que està en joc l'ordre multilateral. És un ordre basat en regles, en principis establerts a la Carta de les Nacions Unides, com és el respecte a la integritat territorial dels pobles, el respecte i el dret a existir dels pobles, a decidir lliurement el que volen ser", ha assegurat aquest diumenge a la clausura del Congrés del PSOE de Cantàbria.

Sánchez ha assegurat que es busca una pau "justa i duradora" a Ucraïna, en què "apressa la pau però no a costa de premiar l'agressor que obrirà les portes a futures agressions encara més greus". "Si Ucraïna vol ser part de la Unió Europea, Rússia ha de respectar el que Ucraïna vol ser", ha subratllat.

Per això, ha reclamat passos "decidits" per protegir Europa amb els valors europeus i ser solidaris entre els països. "Evidentment la defensa en l'est o a l'orient d'Europa no té res a veure amb els desafiaments de seguretat que tenim a Espanya. Nosaltres no tindrem un atac físic de Rússia com poden tenir alguns dels països bàltics o nòrdics, com Finlàndia. Ells necessiten la nostra solidaritat i necessiten i reclamen que entre tots augmentem la nostra capacitat de seguretat per dissuadir Rússia que no pugui perpetrar noves invasions i més grans", ha explicat.

"Nosaltres no només som europeistes per interès, sinó que ho som per convicció. Per això ens solidaritzarem amb aquestes regions amenaçades", ha recalcat.

EL PP I VOX, CALLATS DAVANT DELS ARANZELS DE TRUMP

D'altra banda, Sánchez ha acusat el PP i Vox d'estar "callats" davant de les amenaces d'aranzels dels Estats Units i ha apel·lat a un món "obert" sense guerres comercials. "Obrir una guerra comercial contra Europa és una mala idea perquè som el primer bloc comercial del món. Si ho fan, Europa respondrà unida", ha asseverat.

En aquest sentit, ha assenyalat que Vox és "la veu del seu amo" i en el cas del PP ha criticat que "fa temps que va deixar de ser una dreta moderada per ser tutelada per la ultradreta". Ha acusat les dues formacions de tenir el lema de "tot per la pasta" i ha criticat que "són fortes amb els febles, però servils amb els poderosos".

"Ara és important tenir lideratges al capdavant del Govern d'Espanya, segurs, davant dels que no són capaços de trencar amb la ultradreta, que vol destruir Europa o que no són capaços d'exigir la dimissió a Mazón a València o d'Ayuso a Madrid", ha indicat.

Alhora ha demanat al PP que expliqui quins serveis públics retallaran, ja que els ha criticat per votar en contra de les entregues a compte i de la condonació del deute de 83.000 milions d'euros. "S'han aixecat de la taula i han deixat els diners damunt la taula. Ells no són una oposició d'Estat, de fet ni han estat, ni estan ni se'ls espera", ha subratllat.