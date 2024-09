Sánchez defensa l'acord sobre finançament amb ERC: "El que és bo per a Catalunya ho és per a la resta d'Espanya"

Demana evitar el greuge territorial i avisa que això portaria a l'any 2017



MADRID, 11 set. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dimecres l'acord de finançament per a Catalunya signat amb ERC, en assegurar que el que és bo per a Catalunya també ho és per a Espanya.

En una roda de premsa des de la Xina de viatge oficial, ha advertit que "la dialèctica que són vasos comunicants", és a dir, que "si és bo per a un és dolent per a la resta", va conduir a la situació de l'any 2017 del procés. "Jo no vull tornar a repetir aquest camí".

Per tant ha demanat "no cultivar el greuge territorial" entre comunitats, perquè portaria a una crisi de convivència com la de 2017, "un any molt infaust en termes polítics i de convivència" que es va produir "per múltiples motius". "No assenyalaré ningú".

En tot cas, demana extreure lliçons del procés i defensa que és el camí que està seguint el seu govern amb "mesures difícils" com els indults als líders independentistes condemnats o la Llei d'Amnistia, però amb "resultats evidents".

"Això quina translació té a la resta d'Espanya? Bé, és que jo soc un ferm convençut que el que és bo per a Catalunya és bo per al conjunt del país. Aquesta dialèctica que són vasos comunicants, si és bo per a un és dolent per a la resta, jo crec que ens va portar a 2017, i jo no vull tornar a repetir aquest camí", ha dit.

En aquest sentit, ha subratllat que Catalunya representa gairebé el 20% del PIB espanyol i "pot ser un motor més" que afegir al creixement econòmic.

A més, ha celebrat que hi hagi un socialista, Salvador Illa, al capdavant de la Generalitat, que "aposta per la convivència entre catalans i per la integració de Catalunya en el projecte comú que cridem Espanya". És "un dels canvis sistèmics que ha aconseguit el Govern" central i que, diu, es veurà conforme avanci el temps.