Sánchez defensa que hi haurà "igualtat entre espanyols" després de l'acord amb ERC per a un finançament a Catalunya

Diu que "sigui el que sigui el sistema de finançament" l'important és que hi hagi governs d'esquerres que mantinguin els serveis públics



PALMA, 30 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha assegurat que hi haurà "igualtat entre espanyols" amb independència d'on visquin, després del preacord aconseguit entre PSC i ERC per establir un concert econòmic a Catalunya que tregui a aquesta comunitat del règim comú i li permeti recaptar i gestionar la totalitat dels seus impostos.

Després del seu despatx estiuenc amb el Rei Felip VI en el Palau Real de l'Almudaina (Mallorca), ha defensat que "sigui quin sigui el sistema de finançament" l'important és comptar amb governs "d'esquerres" que mantinguin la fortalesa dels serveis públics.

"Per tant, no estem parlant tant de qui recapta o qui gestiona, sinó què es fa amb aquests impostos i aquests ingressos públics per redistribuir aquesta riquesa als ciutadans d'aquests territoris", ha assenyalat.

NO ACCEPTA LLIÇONS DEL PP SOBRE IGUALTAT ENTRE ESPANYOLS

En la mateixa línia sosté que les singularitats de les diferents comunitats autònomes en matèria de finançament "no estan renyides" amb la igualtat entre espanyols que "està garantida", segons afirma. En aquest sentit indica que "amb el mateix sistema de finançament autonòmic els espanyols han sofert les majors retallades de l'Estat del benestar i els majors avanços en l'enfortiment" del mateix.

Segons el parer del president del Govern, la diferència resideix que al capdavant de l'Executiu Central i dels governs autonòmics hi havia governs de dretes "que privatitzen" serveis públics o governs d'esquerres que "creuen" en ells.

Per tant, Sánchez sosté que aquest és un acord "bo per a Catalunya i bo per a Espanya" i diu que no acceptarà "cap lliçó" del Partit Popular sobre "igualtat" o sobre reforç de l'Estat del Benestar perquè és un partit que "afebleix" els serveis públics quan governa, segons ha indicat.