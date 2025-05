Sánchez defensa que el Govern central està "fent passos" en el nou sistema de finançament

Assegura que els pactes amb els partits polítics catalans s'estan complint

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat que s'estan "fent passos" per implementar un nou sistema de finançament per a Catalunya i per al conjunt de totes les comunitats autònomes.

"La nostra vocació és reformar aquest sistema de finançament autonòmic", ha dit aquest dilluns en la inauguració de la 40a Reunió Cercle d'Economia durant un diàleg amb el president de la institució catalana, Jaume Guardiola.

Hi han assistit el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Jordi Hereu, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto.

Sánchez ha assegurat que estan "complint aquesta agenda" marcada pels pactes amb els partits polítics catalans en relació amb la investidura, i ho ha exemplificat amb la condonació del deute públic de la Generalitat.

"VOCACIÓ AUTONOMISTA"

"Estem veient en la campanya de la renda un protagonisme més gran de l'Agència Tributària Catalana i estem, per tant, procedint des del Govern d'Espanya, amb col·laboració i cooperació, a la transferència de competències en matèria tributària", ha afegit.

En aquest sentit, ha assegurat que el Govern central està demostrant una "clara vocació autonomista" i federalista en augmentar el finançament autonòmic.