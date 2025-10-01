Sánchez defensa que la flotilla no és una "amenaça per a Israel"

COPENHAGUEN 1 oct. (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha defensat que la Global Sumud Flotilla, que es dirigeix cap a Gaza amb ajuda humanitària, no representa "una amenaça per a Israel" i per tant confia que Benjamin Netanyahu tampoc no representi una amenaça per als qui hi viatgen a bord.
Així s'ha pronunciat en arribar a la reunió informal de líders europeus a Dinamarca, hores després que el Govern central hagi aconsellat als espanyols que viatgen a bord de la flotilla que no s'endinsin a la zona d'exclusió decretada per Israel pel risc que això comportaria i que hagi advertit que el vaixell d'acció marítima Furor, que ja és a la zona, no podrà entrar en aquestes aigües.
Sánchez ha explicat que el Govern central està en contacte amb els membres de la flotilla, entre els quals hi ha l'exalcaldessa de Barcelona Ada Colau, a més d'altres països que tenen ciutadans a bord de les embarcacions.
"És una missió humanitària que no hauria tingut lloc", segons ha sostingut el president, si el Govern israelià hagués permès l'entrada d'ajuda humanitària a la Franja i el repartiment hagués anat a càrrec de les Nacions Unides.
Segons ha dit, "des del primer minut" s'ha traslladat a l'executiu israelià que els espanyols a bord "comptaran amb tota la protecció diplomàtica" i que "no representen un perill ni una amenaça per a Israel". Per tant, ha afegit, "espero que Israel, en aquest cas el Govern de Netanyahu, no suposi cap amenaça per a la flotilla".