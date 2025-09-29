Sánchez defensa que la cultura "no pot ser neutral ni indiferent" al que passa al món

Llegeix en el Mondiacult el poema d'un poeta palestí que demana el cessament dels bombardejos: "No cal dir res més"
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha defensat aquest dilluns que la cultura "no pot ser neutral ni indiferent" davant el que passa al món.
Ho ha manifestat en la inauguració del Mondiacult 2025 al Centre de Convencions Internacionals de Barcelona (CCIB), acompanyat pel president de la Generalitat, Salvador Illa; el ministre d'Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació, José Manuel Albares, i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.
"Sé que hi ha qui demana a la cultura que no molesti, que es limiti a entretenir. Els qui ho fan, senzillament, ignoren que la cultura és, per sobre de tot això, un compromís. Compromís amb què? Compromís amb la llibertat, la dignitat, amb la memòria i, per descomptat, amb la pau", ha dit.
A continuació, ha llegit un poema del poeta palestí Marwan Makhoul que diu: "Per escriure una poesia que no sigui política, haig de sentir els ocells. Però per sentir els ocells, han de cessar els bombardejos".
"No cal dir res més", ha afegit Sánchez, que ha demanat que el Mondiacult d'aquest any sigui recordat com el lloc on la comunitat internacional va blindar la idea que la cultura no és un luxe i sí un dret, i per tant una necessitat.
REIVINDICA LA UNESCO
"La cultura és tan necessària com l'aire net, la dignitat, la igualtat entre homes i dones o la llibertat", ha assegurat el president del Govern central, que ha reivindicat el paper d'institucions com la Unesco perquè, a parer seu, és la prova que la cooperació funciona.
Sense la Unesco, ha apuntat, el patrimoni es veuria amenaçat, les reconciliacions serien més difícils i fòrums com el MediaCult no serien possibles.
És més, creu que aquests fòrums demostren que "la cultura no pertany a una sola nació ni a una sola època, si no que és el fil conductor" que uneix tothom.