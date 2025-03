Sánchez defensa aquest dimecres al Congrés l'augment de la despesa en defensa davant de la negativa dels seus socis

Feijóo denunciarà la "divisió" del Govern central en un moment crucial per a Europa i li exigirà que qualsevol decisió passi pel Congrés

MADRID, 23 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareix aquest dimecres 26 de març al Congrés dels Diputats per explicar la posició de l'executiu en ple debat sobre el rearmament a Europa i la necessitat d'accelerar la despesa en defensa i amb el soci minoritari de coalició, Sumar, i altres aliats posicionats frontalment en contra.

Sánchez ja ha deixat clar que té la intenció d'incrementar la inversió en seguretat i aconseguir l'objectiu pactat amb l'OTAN abans del que es preveu, és a dir, arribarà al 2% del PIB abans del 2029. No obstant això, encara ha d'explicar com pensa fer-ho, en quins terminis i com esquivarà la manca de suports entre la majoria que va fer possible la seva investidura.

Les discrepàncies internes es van fer visibles la setmana passada, quan Sumar es va distanciar del PSOE i va votar en contra d'augmentar la despesa militar, del pla de rearmament proposat per la Comissió Europea i fins i tot va defensar que Espanya surti de l'OTAN. Altres socis habituals del Govern central, com ERC i especialment Podem també han deixat clar el seu rebuig.

Encara no hi ha detalls dels plans del Govern central per accelerar aquestes inversions i tampoc està previst que les ofereixi aquest dimecres, segons va dir Sánchez mateix. De fet, no espera aportar informació detallada sobre quant més cal gastar i a quin ritme fins a la cimera de l'OTAN del mes de juny.

Ara bé, Sánchez ja ha deixat anar que no té intenció de sotmetre a votació del Congrés l'increment de la despesa, mentre que l'oposició exigeix que ho faci i denúncia que comprometi milers de milions d'euros sense el vistiplau del Parlament i sense aprovar nous pressupostos generals de l'Estat (PGE).

CONCEPTE AMPLI DE SEGURETAT

Per tant, el president acudirà a la cambra baixa a informar els grups parlamentaris després dels canvis geopolítics recents que han provocat un gir en la guerra a Ucraïna i afecten de ple la seguretat del continent europeu.

L'arribada del president Donald Trump a la Casa Blanca i la retirada de suport militar a Ucraïna ha sacsejat Europa, que ha assumit que ha de prendre les regnes de la seva pròpia defensa i posar aquest assumpte al centre del debat.

En aquest context, l'objectiu de Sánchez és que la UE afronti aquest assumpte amb una visió àmplia, que no es parli només de despesa militar sinó del reforç de la seguretat. La seva intenció és incloure assumptes diversos com la ciberseguretat, la seguretat de les fronteres o fins i tot la lluita contra el canvi climàtic, en la seva opinió, responen a les amenaces reals que afecten Espanya.

DESPRÉS DELS CONSELLS EUROPEUS

En sentit estricte, Sánchez compareix per explicar les conclusions dels dos consells europeus celebrats aquest mes --dedicats fonamentalment a Ucraïna i a la seguretat-- i de les últimes reunions amb líders europeus celebrades a París, Londres i Kíiv.

També és previsible que abordin el pròxim viatge de Sánchez a la Xina per reunir-se amb el seu homòleg xinès, Xi Jinping, principal aliat de la Rússia de Vladímir Putin.

La compareixença es produeix a més, després de la reunió a La Moncloa amb el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo i la resta de grups excepte Vox, després de la qual el líder de l'oposició va denunciar que el president no li havia aportat informació ni tampoc li havia demanat suport per res.

FEIJÓO: ELECCIONS SI NO HI HA PGE

En aquest debat, el líder del PP denunciarà la "divisió" en el si del govern de Pedro Sánchez en un moment crucial per a Europa com, segons els populars, es va evidenciar dijous passat al ple del Congrés després que Sumar va defensar que Espanya abandoni l'OTAN.

A més, el líder del PP li exigirà que qualsevol decisió en matèria de defensa passi pel ple del Congrés, ja que, segons ell, possibles "esbandides pressupostàries" poden ser un "frau de llei". De fet, el PP ha deixat la porta oberta a anar als tribunals en defensa de l'estat de dret si es va per aquesta via i no hi ha autorització del Congrés.

Feijóo mateix va esgrimir aquest dijous des de Brussel·les un document consensuat a la cimera del Partit Popular Europeu (PPE) que assenyala que els compromisos plurianuals que aconsegueixin els estats en matèria de defensa "han de comptar amb el vistiplau dels Parlaments nacionals" i a més "s'han de traslladar al pla plurianual pressupostari i notificar-se a Brussel·les".

En el seu duel parlamentari amb Sánchez, el cap de l'oposició retreurà a Sánchez que no tingui un pla en matèria de defensa, a diferència d'altres països europeu i la UE. "Europa ha entès el desafiament al qual s'enfronta i, lamentablement, el Govern espanyol no ho està entenent", va afirmar aquesta setmana.

Feijóo ha criticat a més que el Govern central continuï sense presentar uns pressupostos i l'ha instat a convocar eleccions si no és capaç d'aprovar-los aquest any. "La quarta economia de l'euro no pot donar aquest espectacle de falta de pressupost, de falta d'unitat del govern i de falta de suport parlamentari", va asseverar aquest dijous després d'assistir a la cimera del PPE.