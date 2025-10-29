Sánchez declina debatre amb Feijóo per la dana: "És el dia per a l'empatia"

MADRID 29 oct. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dimecres en el ple del Congrés que és el dia per a "l'empatia, el record, la memòria i el compromís amb les víctimes de la dana". Així ho ha traslladat davant els parlamentaris en el primer aniversari de la tragèdia, quan fa un any van perdre la vida 237 persones, 229 a la Comunitat Valenciana.
El ple del Congrés ha arrencat amb un minut de silenci en record a les víctimes, abans de donar pas a la primera pregunta de control que li ha formulat el cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, que ha demanat si aquest dijous "pensa dir la veritat" en la comissió d'investigació sobre el cas Koldo al Senat. A parer seu, "tornarà a mentir" perquè dir "la veritat acabarà" amb ell.
"AVUI NO ÉS EL DIA"
En el seu torn, Sánchez ha evitat respondre a la pregunta al·legant que "avui no és el dia". "Com vostè bé ha dit, és una pregunta retòrica que ha anat formulant des que vostè és cap de l'oposició fa uns anys", ha afegit.
Dit això, Sánchez ha recalcat que aquest 29 d'octubre és "el dia de les víctimes de la dana, a València i altres territoris, com Andalusia i Castella-la Manxa". A parer seu, "és un dia molt dur per als familiars de les víctimes" i "per a les persones que ho han perdut tot".
A continuació, Sánchez ha agraït la "solidaritat de moltíssims joves i no tan joves que es van desplaçar a la província de València" fa un any per poder ajudar en la tragèdia. "I també crec que és un dia per reivindicar els treballadors públics que van fer una feina extraordinària precisament per protegir la vida dels nostres conciutadans", ha postil·lat.
"Avui és el dia per a l'empatia, per al record, per a la memòria de les víctimes, per al compromís amb la Comunitat Valenciana. I ja tindrem l'ocasió de parlar d'aquestes qüestions i de moltes altres", ha finalitzat el president del Govern central.