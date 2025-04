Sánchez, decidit a arribar al 2027 encara que no pugui aprovar pressupostos un any després del seu gest de dimissió

MADRID 27 abr. (EUROPA PRESS) -

"He decidit continuar", amb aquesta frase el president del Govern central, Pedro Sánchez, va posar fi al cap de cinc dies de reflexió que es va prendre l'abril del 2024 per decidir si continuava al capdavant del Govern central, en una aturada inèdita que va mantenir en suspens el país, el Govern i el PSOE. Un any després es mostra disposat a esgotar la legislatura fins al 2027 malgrat no aconseguir aprovar els pressupostos generals de l'Estat.

El 29 d'abril de l'any passat, Sánchez compareixia a l'escalinata de La Moncloa per comunicar la seva decisió als espanyols. Havien passat cinc dies en què havia tingut sense informació els seus ministres i principals col·laboradors al partit, que en la seva gran majoria pensaven que el president de debò deixaria el càrrec.

Aquell dilluns al matí havia acudit a La Zarzuela a transmetre la seva decisió al rei Felip VI, la qual cosa va avivar les sospites que renunciaria, però poc després va confirmar que continuava. "He decidit continuar, amb més força fins i tot, al capdavant de la presidència", va manifestar Sánchez que a més va assegurar que aquesta decisió significava "un punt i a part". "Per això assumeixo davant de vostès el meu compromís de treballar sense descans, amb fermesa i serenitat per la regeneració pendent de la nostra democràcia".

DENÚNCIES CONTRA LA SEVA DONA, EL SEU GERMÀ I ÁBALOS

L'any que ha transcorregut des de llavors, han continuat el seu curs les denúncies judicials contra el seu entorn familiar. La denúncia contra Begoña Gómez es va ampliar a nous delictes i el jutge continua investigant amb l'aval de l'Audiència de Madrid. Un cas que ha portat Sánchez a declarar com a testimoni davant del jutge.

A més ha sorgit una altra denúncia contra el seu germà, David Sánchez, per la seva presumpta contractació irregular a la Diputació de Badajoz i una altra causa contra un dels seus principals col·laboradors polítics, l'exministre José Luis Ábalos, que està investigant el Tribunal Suprem.

No obstant això, en aquest període Sánchez ha deixat clar que vol esgotar la legislatura i continuar sent president del Govern central, almenys fins al 2027, sense descartar tornar a presentar-se a les pròximes eleccions generals.

Està decidit a fer-ho malgrat que té un gran obstacle en la seva labor de govern, la impossibilitat, fins ara, d'aprovar uns pressupostos generals de l'Estat en aquesta legislatura, que el porten a continuar amb els comptes prorrogats de l'any 2023.

"CÒMODE" AMB ELS PRESSUPOSTOS PRORROGATS

Les exigències dels seus socis parlamentaris, especialment Junts, el partit de Carles Puigdemont, impedeixen aconseguir una majoria al Congrés dels Diputats. El Govern central va renunciar a negociar els pressupostos el 2024 al·legant el calendari electoral, amb autonòmiques a Catalunya i eleccions europees que dificultaven les converses.

Avui ja es dona per fet que tampoc hi haurà PGE aquest any i està per veure que ho aconsegueixi el 2026, però el Govern central sosté que es troba "còmode" amb els actuals pressupostos prorrogats. A La Moncloa argumenten, d'una banda, que l'economia funciona, el PIB continua creixent i l'ocupació continua a l'alça.

A més, Sánchez acaba de donar un altre senyal que es veu capaç d'allargar el pressupost actual, en confirmar que apujarà la despesa en defensa al 2% del PIB aquest mateix any, per complir així amb l'exigència marcada per l'OTAN.