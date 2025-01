Sánchez critica les mesures "vintage" del PP en habitatge: "Fa la sensació que no han après o estan a una altra cosa"

PLASENCIA (CÀCERES), 19 (EUROPA PRESS)

El president del Govern central i secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha qualificat les mesures proposades pel Partit Popular en matèria d'habitatge com "vintage", "perquè tornen al mateix", i ha assegurat que "fa la sensació que no han après", o, si ho han fet, "no els interessa perquè estan a una altra cosa".

"La seva política d'habitatge és tornar a liberalitzar el sòl com van fer amb la llei del sòl, per tant bombolla, per tant punxar aquesta bombolla, crisi financera, desnonaments i que després torni el papa Estat' a rescatar la banca i pagui els excessos del sector financer. Aquesta és la seva proposta d'habitatge davant del principal problema que tenen els ciutadans. I diem alt i clar que l'habitatge és un dret de tots, no el 'pelotazo' d'uns pocs com vol el PP", ha indicat Sánchez aquest diumenge a Plasencia (Càceres), en la clausura del 15è Congrés Regional del PSOE d'Extremadura, amb el secretari general extremeny, Miguel Ángel Gallardo.

Sánchez ha carregat contra la política d'habitatge del PP quan estava al poder a nivell nacional i l'ha contraposat a la desplegada pel PSOE. Així, ha destacat que quan José Luis Rodríguez Zapatero governava es construïen de mitjana a Espanya 115.000 habitatges protegits, mentre que amb Mariano Rajoy, es va passar a 5.000 a l'any i les van vendre als fons voltors.

Com a conseqüència d'això, Espanya és actualment dels països de la Unió Europea que està a la cua en habitatges protegits, ha lamentat el president, que ha assegurat que el seu partit pretén continuar "redistribuint la riquesa" per reduir la desigualtat. "I és aquí on nosaltres hem fet la diferència respecte als governs del Partit Popular", ha assenyalat.

Sánchez ha apuntat que l'Organització Internacional del Treball (OIT) "ho deia alt i clar" fa uns dies, que Espanya és una de les principals economies avançades del món on més s'ha reduït la desigualtat, fonamentalment com a conseqüència de l'augment del salari mínim interprofessional: "Per això tornarem a pujar el SMI aquest any".

"NO SÉ ON PARA FEIJÓO"

"Nosaltres hem de dir que la socialdemocràcia és justícia. I que a més surt rendible", segons Sánchez, que va esmentar el líder el PP, Alberto Núñez Feijóo: "Quan escolto l'oposició, per cert, no sé molt bé on para Feijóo, serà que no vol ser tampoc cap de l'oposició, o no l'exerceix perquè no vol. És curiós perquè no fa més que soroll. Soroll, soroll, soroll".

Sánchez ha assegurat que hi ha dues maneres de respondre a les crisis, textualment, o per l'esquerra o per la dreta, o amb expedients de regulació d'ocupació durant la crisi financera o amb ERTO com es va fer durant la pandèmia: "La diferència entre ells i nosaltres és que nosaltres defensem una política econòmica i social ben diferent", ha indicat.

Sobre la "internacional ultradretana", el president ha assenyalat que fa tres anys que "alerta" del seu ascens i que podrà tenir representants que "falsegen algorismes que propaguen desinformació, enganys, per crear desafecció entre la ciutadania, confondre-la i que deixin de creure en la democràcia", però "no tenen el més important, que és el poder del vot en democràcia", ha conclòs Sánchez.