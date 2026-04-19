Sánchez critica la "hipocresia" del PP amb els migrants: "Un partit que es va finançar en B vol treballadors en B"

HUELVA 19 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha criticat la "hipocresia" del PP amb la regularització de migrants perquè va ser una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que al principi va recolzar la formació de Feijóo, encara que no li sorprèn perquè un "partit que es va finançar en B, el que vol són treballadors que cobrin en B".
"El PP va dir que sí a la ILP i ara diu que no. Diuen que sí la patronal i sindicats i fins i tot la Conferència Episcopal a Espanya i l'Església Catòlica al Vaticà. És una mostra d'hipocresia, encara que no ens sorprèn perquè un partit que es va finançar en B el que vol són treballadors que cobrin en B", ha assegurat Sánchez aquest diumenge en un acte a Gibraleón (Huelva) juntament amb la sotssecretària general del PSOE, secretària general del PSOE-A i candidata a la presidència de la Junta d'Andalusia, María Jesús Montero.
Sánchez ha recordat que històricament a Espanya hi ha hagut sis processos de regularització de migrants, algun d'ells amb l'ex-president José María Aznar, i ha defensat que el procés de legalitzar als migrants és una "reivindicació històrica, de coherència, compromís i justícia" amb generacions d'espanyols anteriors i amb els joves que han hagut d'anar-se'n d'Espanya.
"Espanya va ser i és filla de migrants i no serà pare ni mare de xenofòbia i de discursos racistes com els que està practicant el PP", ha reivindicat.
En la seva intervenció, el líder de l'Executiu s'ha enrecordat del seu avi, qui durant la dictadura va haver d'anar-se a Alemanya "a buscar les oportunitats que li negava aquesta Espanya fosca". "Estic convençut que si penseu en els vostres avis i àvies, estaríeu desitjant que aquests països d'acolliment els haguessin reconegut els drets que nosaltres proclamem també per als nostres nacionals", ha indicat.
En aquest sentit, ha rememorat un viatge a Xile abans de ser president del Govern en el qual va demanar a l'expresidenta Michelle Bachelet que es reconegués els drets als joves espanyols que van emigrar per la crisi i la "resposta fracassada del neoliberalisme". "Si nosaltres demanem això per als nostres avis i per als nostres joves, com no anem a demanar-ho per a la gent que contribueix a l'estabilitat i a la prosperitat del nostre país?", ha reflexionat.
Així mateix, ha enaltit que Espanya hagi estat aquest cap de setmana "capital de les forces progressistes del món" i ha carregat contra la dreta i la ultradreta per la "hecatomb" que han realitzat amb "guerres, inflació, pobresa i confrontació entre nacions".
REIVINDICACIÓ DIGITAL
D'altra banda, Sánchez ha criticat als "oligarques" per jugar amb la salut mental i democràtica dels ciutadans, especialment la dels més joves, sota el lema 'cal protegir la llibertat d'expressió'.
"Sota aquest mantell que cal protegir la llibertat d'expressió, el que permeten a aquests tecnoligarques és folrar-se la seva butxaca a costa de la salut mental dels nostres joves. No és llibertat d'expressió manipular les imatges amb aplicacions d'intel·ligència artificial de nenes i de dones per mostrar-les nues amb imatges a les xarxes socials. Això no és llibertat d'expressió, això és violació dels drets i les llibertats de les persones", ha assenyalat.
En aquest sentit, ha agregat que tampoc és llibertat d'expressió "denigrar i estigmatitzar" als migrants que contribueixen "honestament a la prosperitat i al desenvolupament econòmic de les nacions". "I no és llibertat d'expressió posicionar-se també a les xarxes socials amb mentides en l'atropellament i la violació del dret internacional que fa el primer ministre d'Israel, Netanyahu, mentre el que hi ha és sofriment, dolor i mort. Això no és llibertat d'expressió", ha afegit.
Davant d'això, ha assegurat que l'esquerra no "clava" el genoll davant de les elits i s'encarrega de "posar-los en el seu lloc". "Davant d'aquestes disjuntives sobre què fer amb la tecnologia, sobre què fer amb l'habitatge, sobre què fer amb els drets de les dones, sobre què fer amb els serveis públics, és on entra la ideologia, si s'és d'esquerres o s'és de dretes. I la gent d'esquerres el que fem no és clavar el genoll davant de les elits, davant dels quals estan a dalt. Els posem en el seu lloc", ha postil·lat.