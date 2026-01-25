Sánchez critica el "despotisme transatlàntic" de Trump i reivindica que Espanya és "la llavor d'una nova Europa"

HUESCA 25 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha carregat contra el president d'Estats Units, Donald Trump, pel seu "despotisme transatlàntic" en qüestionar la sobirania territorial de Groenlàndia i Dinamarca, al mateix temps que ha reivindicat a Espanya com "la llavor d'una nova Europa".
"Som un Govern que defensarà sempre les relacions positives i constructives amb tots les administracions de tots els països. I defensem unes relacions transatlàntiques d'igual a igual. I el que no acceptarem és el despotisme transatlàntic que plantegen algunes administracions, posant en qüestió la sobirania territorial d'alguns dels països, com és el cas de Dinamarca i de Groenlàndia", ha afirmat aquest diumenge Sánchez en un acte de campanya a Osca, juntament amb Pilar Alegria, de cara a les eleccions a la Presidència del Govern d'Aragó.
Aquestes paraules es produeixen després de les crítiques que va realitzar dijous passat Trump en arremetre contra Espanya per no gastar el 5% del PIB en defensa. Sánchez ha defensat que Espanya no és l'últim país a Europa i ha proclamat que és "la llavor d'una nova Europa que va a créixer i que va a germinar durant els propers anys.
"No som els últims a Europa, som la llavor d'una nova Europa", ha reivindicat. El president del Govern ha recalcat que l'Executiu està "molt orgullós" de les seves Forces Armades i ha defensat que la seguretat també arriba de la mà de la cohesió social. "Avui Espanya dedica gairebé 34.000 milions d'euros al pressupost en defensa per enfortir les Forces Armades, però també entenem que la seguretat la garanteixen la cohesió social. Volem enfortir la sanitat pública, l'educació pública, la dependència, perquè la cohesió social i territorial també garanteix la seguretat de les societats", ha indicat.
"Si alguna cosa ens ha quedat clara després d'un any d'administració nordamericana, és que per a la ultradreta mai va ser Estats Units primer, sempre va ser única i exclusivament Estats Units", ha afirmat.
Així mateix, ha acusat a PP i Vox de "cinisme" i ha criticat les "inconsistències" de tots dos perquè, en la seva opinió, els populars voten a Europa a favor de l'acord d'UE-Mercosur encara que després Feijóo demana a Espanya "que no s'apliqui", mentre que Vox calla quan "la veu de l'amo diu aranzels a Europa".
"Si la dreta i la ultradreta vol defensar el camp han d'anar a Brussel·les com fa el Govern i dir que volem un pressupost comunitari que representi el dos per cent de la renda nacional bruta disponible de tota Europa. Si tenim un gran pressupost comunitari, el pastís serà més gran i podrem tenir una PAC realment consistent i potent", ha defensat.