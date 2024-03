Sánchez crida a no tenir "dubtes" sobre la llei d'amnistia perquè farà "una democràcia i una Espanya més forta"

Insta a "superar totes les conseqüències judicials del drama i aquest trauma que va patir el conjunt del país l'any 2017" amb l'1-O



BILBAO, 9 març (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, ha reconegut que "hi ha molts espanyols que tenen dubtes" sobre la llei d'amnistia, però els ha demanat que "no en tinguin" i "hi confiïn" perquè aquesta norma farà "una democràcia i una Espanya més forta". A més, ha instat a "superar totes les conseqüències judicials del drama i aquest trauma que va patir el conjunt del país l'any 2017" amb el referèndum independentista.

Durant la seva participació en l'homenatge celebrat a Bilbao a José Luis Rodríguez Zapatero sota el lema '20 anys dels drets i les llibertats', en referència a les dues dècades transcorregudes des de la conformació del seu primer executiu.

D'aquesta manera, creu que es podran canalitzar "totes les energies cap a les coses que realment importen avui a la ciutadania a Catalunya, a Euskadi, a Andalusia, a Extremadura i a tota Espanya", ha assegurat.

Segons ha explicat, "la tasca d'un governant no és mirar cap a una altra banda", sinó "afrontar els desafiaments i fer-los des de l'exemple, la coherència i amb una actitud de generositat i de reconciliació".

SENSE "DUBTES"

"A mi això em sembla clau", ha apuntat, per admetre que la llei d'amnistia, com abans els indults, genera "molts dubtes entre els espanyols i les espanyoles", però "després posteriorment han vist els efectes benèfics que ha tingut per a Catalunya i per al conjunt de la societat espanyola".

Per això, els ha reclamat que "hi confiïn" perquè, "amb els indults i llei d'amnistia estem fent de la democràcia espanyola una democràcia més forta i, per tant, una Espanya més forta".