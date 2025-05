Sánchez crida Europa a "despertar d'una vegada per sempre"

Demana avançar cap a una veritable unió del mercat de capitals

BARCELONA, 5 maig (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha cridat Europa a "despertar d'una vegada per sempre" i que no es tracta de si s'ha de respondre al nou context geopolític sinó de, textualment, com s'ha de fer.

Ho ha dit aquest dilluns en la 40a Reunió Cercle d'Economia, que se celebra fins dimecres al Palau de Congressos de Catalunya, en un diàleg amb el president del Cercle d'Economia, Jaume Guardiola.

En l'acte també hi havia presents el president de la Generalitat, Salvador Illa; l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministre d'Indústria, Comerç i Turisme, Jordi Hereu, i el delegat del Govern central a Catalunya, Carlos Prieto, entre d'altres.

Sánchez ha subratllat la necessitat d'aprofundir en la integració europea i apostar per una "autonomia estratègica oberta".

Ha alertat que la crisi aranzelària no s'ha dissipat, ja que "depèn de l'actitud i la voluntat negociadora de l'administració nord-americana", tot i que ha subratllat que Espanya i Europa estan en posició d'afrontar, en les seves paraules, qualsevol escenari.

UNIÓ EUROPEA

Sánchez ha subratllat la necessitat d'avançar cap a una unió de capitals i "obrir el meló de la reforma fiscal" a la Unió Europa.

Ha assenyalat que la Unió Europa ha d'afrontar en els pròxims anys una nova ampliació cap a l'est del continent i els Balcans occidentals, i ha apostat per una reforma interna dels processos de decisió de la unió.

Ha dit que s'ha de treballar en cercles de països que vulguin avançar en la integració de diferents aspectes, de la mateixa manera que ha passat amb l'euro o l'espai Schengen, i ha destacat la necessitat de posar fi als vetos nacionals.

GAZA

Sobre la situació de Gaza, Sánchez ha subratllat que el Govern central continuarà "ferm" en la defensa del dret internacional i, especialment, de l'humanitari.

Ha reiterat la seva condemna a la situació "lamentable i dramàtica del poble palestí" i ha criticat les, textualment, matances de civils i la fam que, ha dit, afecta la zona, que ha qualificat d'inacceptable i intolerable.

"No tingueu cap dubte que farem tot el que estigui a les nostres mans per donar suport a la població i a la mobilització de la comunitat internacional davant aquesta injustícia tan dramàtica que està vivint el poble palestí", ha dit.

LA XINA

Sánchez ha defensat el seu recent viatge a la Xina i que Europa impulsi aliances amb altres blocs com Àfrica, Llatinoamèrica, l'Orient Mitjà i "també amb la Xina, per descomptat que amb la Xina".

"Donar l'esquena a una realitat com la xinesa és poc intel·ligent", ha afegit, i ha explicat que s'ha de ser pragmàtic amb aquesta aproximació i col·laborar en aquells assumptes que siguin de la incumbència d'Espanya i Europa.

Ha explicat que Europa "necessita aclarir la seva estratègia amb la Xina" i ha dit que això no exclou que hagi de defensar la seva relació amb els Estats Units.