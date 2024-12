Sánchez crida a "enterrar en el passat" el discurs d'odi al qual ha sucumbit la dreta tradicional

Des de la Internacional Socialista destaca Espanya com a exemple que es pot reduir la desigualtat mentre es creix econòmicament

MADRID, 21 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central i president de la Internacional Socialista, Pedro Sánchez, ha demanat que les forces progressistes enterrin "en el passat" el discurs d'odi i la defensa "amb mentides" d'èpoques passades i a les quals, segons ha assegurat, ha sucumbit la dreta tradicional.

Així ho ha dit en un discurs en anglès a la cimera mundial que celebra aquest dissabte a Rabat (el Marroc) la Internacional Socialista i en la qual ha advertit que l'extrema dreta menteix en dir que "la democràcia és ineficient" o que els drets humans o la igualtat de gènere "són obstacles", idealitzant el passat "per ocultar la seva principal feblesa: que no tenen projectes per al futur".

"Mirar al futur a través de la lent del passat és equivalent a perdre el present. Aquest és el risc que la humanitat està enfrontant amb l'augment de la dreta a l'esquerra", ha sostingut el líder del PSOE, per després mostrar-se preocupat perquè la dreta tradicional i moderada ha cedit davant del "discurs de l'odi i mirar cap a enrere".

Segons Sánchez, "desafortunadament" s'ha acabat normalitzant el que fins fa poc era inacceptable, i ara "accepten i copien" discursos extremistes "amb petits canvis per fer-los més acceptables". Ho fan, segons ha sostingut, per la "por" de perdre votants i "a qualsevol cost", fins i tot renunciant "als seus propis principis", i esperant que en el futur puguin "moderar i ocultar el populisme més reaccionari".

Per aquest motiu, ha reclamat a les forces progressistes que estiguin "fermes". "Quan d'altres dubten, nosaltres, els socialistes, som ferms en la defensa de la democràcia. Quan d'altres compren discursos inacceptables, nosaltres els denunciem directament. Quan d'altres es desvien dels assoliments liderats per organitzacions multilaterals, nosaltres els complim amb més determinació", ha afegit.

Avui més que mai, segons el cap del Govern central, la Internacional Socialista s'ha d'aixecar i "oferir esperança i alternatives" a través de pensaments progressistes, lluitant contra l'antipolítica, "un agenda reaccionària" que busca "distreure la gent" perquè no es parli de la justícia, de la protecció dels drets laborals o la reducció de les desigualtats.

ESPANYA COM A EXEMPLE: "CREEM MÉS OCUPACIÓ QUE FRANÇA I ALEMANYA"

Sánchez ha prosseguit en el seu discurs assegurant que Espanya és l'exemple que és possible crear millors ocupacions protegint els drets laborals i avançant en la protecció social mentre l'economia creix fins a ser la número u entre les economies avançades. "Preguntin a 'The Economist', ha afegit.

De fet, ha recordat que el 2023 "Espanya ha creat més llocs de treball que Alemanya i França junts" i que, per tant, "hi ha una alternativa" que "es diu la socialdemocràcia".

No obstant això, el president de la Internacional Socialista ha avisat de la importància de no caure en l'error de "reaccionar amb por" davant de les transformacions que s'aproximen i de "connectar" els problemes globals amb les polítiques nacionals i regionals per "contrarestar aquestes forces d'extrema dreta", anticipar-se als canvis i emmotllar-los perquè "beneficiïn a tothom".

"Des de perspectives diverses i tradicions culturals, hem de transformar l'energia. Utilizar los recursos en el nostre servei a la humanitat. I trobem en el valor de l'internacionalisme que ens defineix la resposta a grans desafiaments globals sense fronteres, continents o fronteres", ha resolt.