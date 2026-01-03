Sánchez crida a la "desescalada" a Veneçuela i garanteix l'operativitat de l'Ambaixada espanyola

Pool Moncloa / Borja Puig de la Bellacasa
MADRID 3 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha demanat aquest dissabte "desescalada" i "responsabilitat" davant dels atacs d'Estats Units a Veneçuela, mentre ha assegurat que l'Executiu està realitzant un seguiment exhaustiu de la situació al país.
"El Govern d'Espanya està fent un seguiment exhaustiu dels esdeveniments a Veneçuela. La nostra Ambaixada i consolats estan operatius", ha assegurat Sánchez en un missatge en 'X'.
En aquest context, el president de l'Executiu ha subratllat que "cal respectar el Dret Internacional i els principis de la Carta de Nacions Unides".
El Ministeri d'Afers exteriors, Unió Europea i Cooperació ha avançat que està seguint d'a prop la situació a Veneçuela, de manera coordinada amb els seus socis de la Unió Europea i els països de la regió.
Per la seva banda, el Govern de Veneçuela ha denunciat una sèrie d'atacs aeris efectuats per Estats Units contra "territori i població veneçolans en les localitats civils i militars" de la capital del país, Caracas, i els estats de Miranda (on es troba la ciutat), Aragua i La Guaira en el que ha condemnat com una "gravíssima agressió militar contra territori i població veneçolans".
En aquest context, el president d'Estats Units, Donald Trump, ha anunciat que l'Exèrcit d'EUA "ha capturat" al president de Veneçuela, Nicolás Madur, i a la seva dona, la primera dama Cilia Flores, que han estat traslladats fora del país.
El Govern veneçolà, a través de la seva vicepresidenta Delcy Rodríguez, ha admès que ara mateix no té constància del parador del matrimoni i ha exigit a Trump que lliuri una prova de vida de tots dos.