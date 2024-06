Sánchez creu que no hi haurà repetició electoral a Catalunya

MADRID, 13 juny (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, pensa que no hi haurà repetició d'eleccions a Catalunya i a més assenyala que "en tot cas" li queden més de tres anys per davant per esgotar la legislatura, i assegura que no hi ha alternativa al seu executiu de coalició.

Preguntat sobre la governabilitat a Catalunya i sobre si unes noves eleccions catalanes podrien condicionar la viabilitat del seu executiu i obligar-lo a convocar eleccions generals, Sánchez ha assenyalat que la democràcia té "els seus temps, les seves formes i els seus terminis" i ha posat d'exemple el recent acord al País Basc, que s'ha anunciat gairebé dos mesos després de les eleccions del 21 d'abril.

"Estic convençut que també a Catalunya hi haurà govern i que, per tant, no anirem a aquest escenari de repetició electoral, però en tot cas, insisteixo, són tres anys els que tenim per davant per continuar implementant polítiques progressistes, de drets, d'ocupació i també de convivència i de compromís amb la pau en l'escenari internacional", ha expressat.

Sánchez ha defensat que el país segueix una via positiva, ha celebrat que la Comissió Europea efectués aquesta mateixa setmana el quart desemborsament dels fons europeus i també ha presumit de les previsions de creixement econòmic.

"És un govern en plena forma, oi, vicepresidenta?", ha assenyalat adreçant-se a la vicepresidenta segona, Yolanda Díaz, asseguda a primera fila al costat de diversos ministres que han participat en la Reunió d'Alt Nivell amb Turquia que s'ha dut a terme aquest dijous a La Moncloa. "I continuarem tres anys treballant pel benestar dels ciutadans", ha resolt.