Sánchez creu que el fiscal mereix una disculpa perquè no hi ha missatges al mòbil que provin la filtració

MADRID 19 des. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern, Pedro Sánchez, considera que els qui van acusar "sense proves" al fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, haurien d'oferir-li una disculpa una vegada que la Guàrdia Civil no ha trobat missatges en el seu dispositiu que provin que va dur a terme una filtració sobre el nuvi de la presidenta de la Comunitat de Madrid.

"Qui va a demanar perdó al fiscal general de l'Estat, qui ho va a fer", ha qüestionat Sánchez, recriminant que molta gent demanés la seva dimissió "sense proves, amb falses acusacions, amb bulos i desinformació".

"I ara estem veient que, en l'informe de la Guàrdia Civil, es comprova és que no hi ha cap missatge", ha seguit el president, que ha menyspreat la possibilitat que fossin esborrats.

"Ara diuen, no, és que els missatges es van esborrar. Però, si us plau elevem una mica el debat públic i exigim a aquells que han acusat sense proves, que ara mateix s'estan comprovant que no existien proves, que demanin disculpes i que assumeixin la seva responsabilitat", ha seguit el cap de l'Executiu.