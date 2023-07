Sánchez creu que un executiu del PP i Vox "seria una gran pena" per a Espanya i Europa

BARCELONA, 3 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha assegurat aquest dilluns que un executiu format pel PP i Vox "seria una gran pena" per a Espanya i Europa en al·legar que el país perdria "moltes posicions i moltes oportunitats".

Ho ha dit en una entrevista d''El Periódico' d'aquest dilluns, recollida per Europa Press, després de traslladar-se a Kíiv dissabte, primer dia de la presidència espanyola del Consell de la Unió Europea. Segons el president, Espanya es veu a la UE com un "soci lleial i constructiu" que defensa els interessos "des de la proposta i no des de la crítica".

"Espanya era europeista i és europeista no per necessitat, no per interès, sinó per convicció, hi som a les verdes i a les madures", ha expressat Sánchez, abans d'incidir que un govern d'Alberto Núñez Feijóo i Santiago Abascal "seria una gran pena".

En aquest sentit, ha afirmat que Espanya necessita un "govern pro europeu" i no pas governs que s'alineïn amb altres nacions que tenen "governs obertament contraris al projecte europeu".

"Que un partit com la ultradreta, que obertament diu que no a l'Agenda 2030 i a més ho posa en un cartell en què ho llença a les escombraries juntament amb el moviment LGTBI o la igualtat de gènere, pugui formar part del govern i representar-nos a Brussel·les? Doncs a mi em sembla que seria una reculada inacceptable, per al nostre país amb tot el que hem de guanyar", ha afirmat.