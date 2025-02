Sánchez, convençut que els valencians enviaran "Mazón a casa seva" i Morant a la Generalitat amb el seu vot

"El Govern central està i estarà amb tots els municipis afectats per la dana el temps que sigui necessari", reitera al 15è Congrés del PSPV

VALÈNCIA, 1 febr. (EUROPA PRESS TELEVISIÓ) -

El president del Govern central i líder del PSOE, Pedro Sánchez, s'ha mostrat convençut que els ciutadans de la Comunitat Valenciana "posaran les coses al seu lloc amb el seu vot" quan es convoquin les pròximes eleccions autonòmiques. "Carlos Mazón a casa seva i Diana Morant al capdavant de la Generalitat", ha proclamat sobre el president i la líder del PSPV, respectivament.

Així ho ha manifestat durant la inauguració del 15è Congrés del PSPV, en la qual s'ha ratificat Morant com a secretària general del partit. Sánchez ha dedicat part del seu discurs a carregar contra la gestió de la dana per part del Consell de Mazón, en un crit als socialistes a derrotar-lo a les urnes.

Entre crits de 'Mazón dimissió' per part dels assistents al congrés, a unes hores de la quarta manifestació convocada a València contra la seva gestió de la dana, Sánchez ha denunciat que el PP "no hi va ser durant la tragèdia" i ara "no hi serà durant la reconstrucció". "On és el Partit Popular de la Comunitat Valenciana? Ni hi és ni se'ls espera mai", ha asseverat.

Per contra, ha assegurat que si Morant fos presidenta, hauria estat "en el mateix lloc on han estat tots els alcaldes socialistes dels municipis afectats", així com on ha estat la delegada del Govern central, Pilar Bernabé, o on va estar l'expresident Ximo Puig en la dana que va afectar la Vega Baixa d'Alacant el 2019: "Diana Morant hauria estat al peu del canó, complint amb la seva obligació".

"Afortunadament, tant el poble de la Comunitat Valenciana com els seus servidors públics li donen mil voltes al govern de Mazón", ha lloat, i ha cridat els socialistes a armar l'alternativa al PPCV per ser capaços de guanyar les pròximes eleccions.

PROMET "TOTS ELS RECURSOS" PER A LA RECONSTRUCCIÓ

Fins llavors, Sánchez ha insistit que el Govern central, com ha fet "des d'aquest fatídic 29 d'octubre, està i estarà amb tots els municipis afectats, amb els seus veïns": "Ho vam dir des del primer moment: tots els recursos de l'Estat, tot el temps que sigui necessari, sigui el que sigui el volum de recursos necessari per a la total i completa reconstrucció i el rellançament de la Comunitat Valenciana".

A més, ha recordat que el PP i Vox van tirar endavant a les Corts el mateix dia de la dana una "llei òmnibus (el projecte de llei de simplificació administrativa) en el qual van reduir de 500 a 200 metres la distància mínima per edificar hotels al litoral valencià, quan ha indicat que "un dels efectes del canvi climàtic és que s'eleva el nivell del mar com a conseqüència del desglaç".

Ha carregat així contra "la coalició negacionista a les Corts Valencianes, uns governant (PP) i els altres donant suport (Vox)", i ho ha relacionat amb el fet que el PP hagi situat un partit negacionista com Vox al capdavant de la comissió d'investigació de la dana al parlament autonòmic. Una comissió, ha subratllat, que ha de "investigar sobre les responsabilitats i il·luminar respostes" a futurs desastres.

"Davant de l'emergència climàtica, la política ha de respondre, anticipar-se, mitigar i adaptar-se a aquesta realitat que, per desgràcia, pateix particularment, ho diu la ciència, el Mediterrani", ha recalcat.

"EL PP I VOX SÓN COM L'ARRÒS EMPASTRAT"

Per tot això, Sánchez ha augurat que el PSOE serà capaç de "derrotar aquesta coalició negacionista" en les pròximes eleccions, en considerar que suposa "un autèntic perill públic per a la seguretat de les persones". "El PP i Vox i el seu negacionisme són com l'arròs empastrat", ha dit en "una expressió en valencià que és molt eloqüent".

Ha confiat que els socialistes podran "convertir aquest negacionisme en passat" i "obrir les portes al futur que mereix i necessita la Comunitat Valenciana de la mà de Diana Morant i del PSPV, des de València a Castelló passant per Alacant".

MORANT AGRAEIX A SÁNCHEZ "QUE ESTIGUI AMB ELS VALENCIANS"

En la seva intervenció prèvia, la líder del PSPV i ministra de Ciència també ha apostat per armar "l'alternativa necessària a la coalició negacionista", al mateix temps que ha agraït a Sánchez "que estigui amb els valencians un dia més i des del primer dia" després del 29 d'octubre.

"Ja al congrés extraordinari de Benicàssim dèiem que érem necessaris. Amb la dana som més necessaris", ha emfatitzat en al·lusió al conclave del PSPV del març de l'any passat en el qual va ser elegida per succeir Ximo Puig com a secretària general.

Morant també ha recordat la carta que va enviar Sánchez a tots els espanyols per convidar-los a reflexionar, després de la qual cosa la seu del PSOE de Ferraz "es va omplir de gent ultra cantant el 'cara al sol' i celebrant la nit de Cap d'Any apallissant un ninot amb la forma del president o amb nines inflables que deien que eren les ministres socialistes".

"Venien a acoquinar-nos amb l'única cosa que saben fer: l'odi", ha constatat, i ha encoratjat Sánchez: "Clar que val la pena i que et necessitem, president i secretari general".