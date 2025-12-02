Sánchez, convençut que altres instàncies dictaran una "resolució diferent" a la del TS contra el fiscal general

Eduardo Parra - Europa Press
Critica la "celebració obscena" d'Ayuso i el PP per la inhabilitació de García Ortiz i creu que es "consideren impunes"
MADRID, 2 des. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha tornat a manifestar aquest dimarts una "discrepància profunda" amb la condemna del Tribunal Suprem (TS) contra l'ex-fiscal general de l'Estat Álvaro García Ortiz, però s'ha mostrat convençut que altres instàncies judicials "traslladaran una resolució diferent a la que ha fet el Tribunal Suprem".
Així s'ha manifestat el president del Govern central durant una entrevista a Rac 1 recollida per Europa Press, en la qual ha afirmat que volia enviar un missatge de "normalitat institucional" després de la condemna a dos anys d'inhabilitació per a Álvaro García Ortiz.
En aquest sentit, ha recordat que el sistema judicial espanyol i europeu compten amb "altres instàncies" --en referència al Tribunal Constitucional i al de Justícia de la UE tot i que no els ha esmentat-- i ell ha dit ser dels convençuts que "aquestes altres instàncies" emetran "una resolució diferent a la que ha fet el Tribunal Suprem".
Entre altres qüestions, ha dit, perquè no se saben encara els "elements de la sentència", cosa que ha qualificat de "força sorprenent" i també perquè a la vista del judici "tampoc no s'han vist cap prova concloent d'aquesta qüestió".
El cap de l'executiu espanyol ha reiterat la seva "discrepància profunda" amb la resolució del TS que "no comparteix", però que sí acata, ja que ha canviat el fiscal general de l'Estat, el relleu del qual es va produir la setmana passada nomenant Teresa Peramato.
"CELEBRACIÓ OBSCENA" D'AYUSO I EL PP
Dit això, ha criticat que la sentència contra el fiscal general se celebri "de manera obscena" per part d'"aquells i aquelles que es consideren impunes", en referència a la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, la seva "parella" i el PP.
Preguntat per si en cas que ell fos cap de l'oposició demanaria la dimissió d'un president amb les seves antigues dues mans dretes imputats, Sánchez ha respost que ha demanat perdó i ha assumit la seva responsabilitat perquè ha expulsat del partit els presumptes corruptes i col·laborat amb la justícia.
També, durant una entrevista a La 2 Cat, Sánchez ha al·legat que no hi ha hagut "cap connivència" amb els presumptes corruptes perquè ell no ha dit allò que va dir Mariano Rajoy en un missatge al gerent del PP: "Luis sé fuerte". Mentre que Rajoy, segons Sánchez, "va crear una policia patriòtica" per obstaculitzar la investigació judicial.
A més a més, ha recordat que hi ha una sentència ferma de l'Audiència Nacional que "diu que el PP es va finançar irregularment". No obstant això, ha apuntat que "això, avui dia no existeix" en les causes que estan instruint el Tribunal Suprem o l'Audiència Nacional.