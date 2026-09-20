Sánchez considera "molt greu" que el Suprem accepti les cautelars contra la 'llei de nets'

Alberto Paredes - Europa Press
GAVÀ (BARCELONA), 20 (EUROPA PRESS)
El president del Govern espanyol, Pedro Sánchez, ha considerat "molt greu" que el Tribunal Suprem (TS) paralitzés cautelarment el vot pels ja inscrits en el Cens Electoral de Residents Absents (CERA) que van aconseguir la nacionalitat espanyola amb la 'llei de nets'.
"Fa dues setmanes es va produir un fet molt greu que, desgraciadament, soscava la nostra democràcia", ha dit durante la Festa de la Rosa del PSC a la Pineda de Gavà (Barcelona), i ha lamentat que aquesta decisió suposa suspendre el vot a 400.000 espanyols que viuen a l'estranger.
Sánchez ha assegurat que el TS haurà de resoldre-ho i que no qüestionarà una decisió que no comparteix, però ha afirmat que no perdonarà "PP i Vox, que van ser els qui van plantejar aquest recurs".