Sánchez confirma que es reunirà amb Puigdemont i Junqueras, però no concreta la data

MADRID 23 des. (EUROPA PRESS) -

El cap de l'Executiu, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dilluns que es reunirà amb l'expresident català i president de Junts, Carles Puigdemont, i amb el líder d'ERC, Oriol Junqueras, encara que no ha concretat la data d'aquestes trobades.

En la roda de premsa de balanç d'aquest any, Sánchez ha dit que "evidentment" es reunirà amb Puigdemont i amb Junqueras després de ser reelegits com a líders de Junts i ERC, respectivament, encara que ha dit que no sap quan es veurà amb ells.

I és que Sánchez necessita els vots de Junts i d'ERC per treure endavant els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) del 2025 i Puigdemont porta exigint al cap de l'Executiu que acudeixi a Brussel·les per mantenir una trobada amb ell com una de les condicions per negociar aquests comptes públics.

En aquest context, Sánchez ha defensat que el Govern central, la societat catalana i la resta de la societat espanyola "ha girat full" del que va succeir el 2017: "La societat espanyola no pot estar constantment mirant cap a enrere, hem de mirar cap endavant perquè tenim enormes reptes per davant".

"Jo no tinc cap problema, no sé exactament quan em reuniré, però evidentment em reuniré amb els líders tant d'ERC com de Junts per Catalunya", ha sentenciat Sánchez en la seva compareixença davant dels mitjans.