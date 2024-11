Sánchez confirma el nomenament d'Aagesen com a vicepresidenta tercera per continuar amb el "llegat" de Ribera

MADRID 25 nov. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha confirmat aquest dilluns el nomenament de Sara Aagesen com a nova vicepresidenta tercera i ministra per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic per continuar el llegat de Teresa Ribera, que serà designada vicepresidenta executiva i comissària europea.

En una declaració institucional a La Moncloa, Sánchez ha destacat el perfil tècnic i d'"experta" d'Aagesen que fins ara exercia com a secretària d'estat d'Energia.

A més a més, ha subratllat que el seu govern continua comptant amb tres vicepresidències ocupades per dones i una de les quals dedicada al repte ecològic, mediambiental i demogràfic, "un dels grans reptes i desafiaments del nostre temps", segons ha indicat.

DEFENSA RIBERA DE LES "FALSEDATS"

Sánchez també ha aprofitat per defensar Ribera en assenyalar que la seva trajectòria i bon fer estan "fora de tot dubte" i ha celebrat que el seu nomenament a la Comissió Europea s'hagi materialitzat "superant falsedats i maniobres davant les quals ha acabat triomfant la veritat".

D'aquesta manera s'ha referit a l'intent del PP d'Alberto Núñez Feijóo d'evitar el seu nomenament a Europa en recriminar la seva actuació durant la dana que va deixar més de 220 morts i incomptables danys, gran part a la província de València.

Per tant, s'ha mostrat convençut que amb Ribera en la Comissió "guanya Espanya i guanya Europa" i a continuació ha recordat que ja hi ha dues exvicepresidentes del seu executiu "dalt de les institucions europees", amb Nadia Calviño com a presidenta del Banc Europeu d'Inversions.

UNA ALTRA DONA ESPANYOLA A EUROPA

"Una altra dona i una altra veu progressista, experta i de sentit comú en el si d'Europa, quan més falta fa davant el corrent negacionista que, per desgràcia, assola Europa i també el món", ha indicat.

El president ha subratllat que després de sis anys en l'executiu, des del 2018, Ribera ha deixat una "petjada indeleble" a Espanya i el seu impuls ha estat fonamental per fer realitat la transició verda i la política climàtica del seu gabinet.

En la mateixa línia ha destacat que ha donat un impuls "sense precedents" al desenvolupament de les energies renovables i ha aconseguit que milions de famílies i empreses hagin reduït "significativament" la factura elèctrica. Considera a més que ha deixat un "gran llegat legislatiu i gestor" amb la llei de canvi climàtic o la protecció d'ecosistemes com el parc nacional de Doñana.