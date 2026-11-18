MADRID 18 nov. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central i candidat a la reelecció, Pedro Sánchez, s'ha mostrat confiat en una majoria progressista en les eleccions generals del 29 de novembre malgrat les enquestes a favor de la coalició de PP i Vox: "A mi m'han donat per jubilat molts anys i aquí continuo cotitzant a la Seguretat Social", ha ironitzat.
El candidat del PSOE ha defensat que podrà formar govern amb "una majoria més àmplia progressista": "Nosaltres volem 176 escons progressistes. Espanya ha avançat i molt durant aquests últims vuit anys sens dubte, de manera substantiva, i aspirem a quatre anys més d'avanços", ha reivindicat en una entrevista a Antena 3, que ha recollit Europa Press.
Sánchez ha admès que hi pot haver votants progressistes "que s'hagin sentit decebuts" i "estiguin desmobilitzats" per qüestions com l'habitatge, que no s'han pogut solucionar en aquesta última legislatura i ha promès que, si compta amb una majoria per governar, podrà "arribar abans i més lluny en matèria d'habitatge".