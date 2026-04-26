Sánchez condemna l'atac a Trump: "La violència mai és el camí"

MADRID 26 abr. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern, Pedro Sánchez, ha condemnat aquest diumenge l'atac que ha patit el president d'Estats Units, Donald Trump, durant el sopar organitzat per l'Associació de Corresponsals de la Casa Blanca a l'Hotel Washington Hilton en el qual ha estat detingut el presumpte tirador, un professor californià de 31 anys.
"Condemnem l'atac que s'ha produït aquesta nit contra el president Donald Trump. La violència mai és el camí. La humanitat només avançarà a través de la democràcia, la convivència i la pau", ha assenyalat Sánchez en un missatge publicat en el seu perfil de X.
Trump i la seva dona Melania Trump han estat evacuats del sopar de corresponsals arran d'un intent fallit d'assalt amb armes de foc neutralitzat pel Servei Secret nord-americà, que s'ha saldat amb un agent ferit, encara que la seva vida de moment no corre perill.
Les autoritats han detingut el sospitós, un californià de 31 anys, al que el líder republicà ha titllat de "llop solitari" i "persona amb greus problemes" en una roda de premsa posterior Fonts de la Fiscalia d'Estats Units, en comentaris a Fox News, han precisat que es tracta de Col·le Allen, professor, amb domicili a la ciutat de Torrance i al que se li imputen dos càrrecs: ús d'un arma de foc en un crim violent i assalt a un agent federal amb arma de foc.
Allen, segons les primeres investigacions, va aparèixer armat en un dels controls de seguretat de l'Hotel Washington Hilton, on se celebrava l'esdeveniment, i va intentar travessar corrent el vestíbul mentre disparava amb un arma encara no identificada abans d'acabar reduït pels agents del Servei Secret. Hores més tard, el propi Trump ha compartit imatges a través de les seves xarxes socials on es poden apreciar al sospitós sota custòdia poc després de ser neutralitzat.
Els trets es van escoltar a la sala d'esdeveniments de l'Hilton, la qual cosa va provocar reacció immediata per part de l'organització de l'esdeveniment i del personal de seguretat del president, la primera dama i la resta de membres del gabinet presents en l'acte. Tot seguit, s'ha sol·licitat als assistents que abandonessin el lloc, enmig d'aplaudiments que van acompanyar la sortida.
Alguns dels allí presents, com la corresponsal de CNN Kaitlan Collins, han revelat que s'han vist obligats a romandre durant diversos minuts amagats sota les seves taules com a mesura de precaució.