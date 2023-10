Sánchez compareixerà a La Moncloa després de rebre l'encàrrec del Rei per a la investidura

MADRID, 3 oct. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Congrés, Francina Armengol, té previst reunir-se aquest dimarts amb el cap de l'Estat un cop conclogui la segona ronda de consultes que ha obert per buscar un nou candidat a la investidura. Armengol tornarà al Congrés per explicar aquesta audiència i més tard serà el líder del PSOE, Pedro Sánchez, qui compareixerà a La Moncloa, previsiblement després d'haver rebut l'encàrrec per mirar de ser investit.

La minista portaveu del Govern central en funcions, Isabel Rodríguez, ha estat l'encarregada d'anunciar, durant la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, que Sánchez ha decidit posposar la seva compareixença davant la premsa fins després de l'entrevista entre Armengol i Felip VI, i la posterior roda de premsa de la presidenta del Congrés.

El Rei ha rebut el president del Govern central en funcions a les deu del matí, en el torn corresponent al segon grup parlamentari del Congrés i, una hora després, ha fet el mateix amb el líder del partit majoritari, el popular Alberto Núñez Feijóo, que la setmana passada va fracassar en l'intent d'esdevenir cap de l'executiu.

No obstant això, Sánchez ha optat per no explicar la seva conversa amb el cap de l'Estat fins que Armengol torni al Congrés des de La Zarzuela, la qual cosa indica que el líder socialista ja compareixerà com la persona nomenada per Felip VI per provar de formar govern.