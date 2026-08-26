Sánchez compareixerà finalment el 3 de setembre en el Congrés per informar de la crisi de Ceuta

Marta Fernández - Europa Press - Arxiu
MADRID 26 ago. (EUROPA PRESS) -
La Junta de Portaveus del Congrés ha decidit avançar al 3 de setembre la compareixença que ha demanat el govern espanyol perquè el president, Pedro Sánchez, informi en sessió plenària de la crisi de Ceuta, segons han informat a Europa Press fonts parlamentàries.
El govern va registrar aquest dimarts la petició de compareixença i va oferir als grups parlamentaris la data del 9 de setembre, en el primer ple previst del nou curs polític.
Però a la Junta de Portaveus diversos grups parlamentaris, entre ells alguns socis de l'Executiu, van avisar que aquesta data arribava tard. A més, aquest dia 9 ja hi ha programada una compareixença de la vicepresidenta tercera i ministra de Transició Ecològica, Sara Aagesen, al Ple de la Cambra.
Així les coses, s'ha acordat que la compareixença de Sánchez serà finalment el dimecres de la setmana vinent, dia 3 de setembre, a les 9.00 hores.
La data s'ha decidit hores abans que la Diputació Permanent voti la petició del PP perquè Sánchez comparegués d'urgència, algun dia del que queda d'agost, i alguns aliats parlamentaris del govern es plantejaven recolzar-la.