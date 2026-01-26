Sánchez compareixerà al Congrés l'11 de febrer pels últims accidents ferroviaris

MADRID 26 gen. (EUROPA PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà al Congrés el dimecres 11 de febrer per donar explicacions sobre la gestió dels últims accidents ferroviaris, segons traslladen fonts de La Moncloa.
Sánchez, que compareixerà a petició pròpia, ha sol·licitat acudir a la cambra baixa per informar sobre els últims accidents de tren, el d'Adamuz (Còrdova) que va provocar 45 morts i el de Rodalies a Gelida (Barcelona) en el qual va morir un maquinista en pràctiques.
A més, Sánchez explicarà la posició del Govern central sobre la situació internacional i sobre el contingut de les últimes reunions i fòrums internacionals en els quals ha participat, com l'últim Consell Europeu a Brussel·les en què els socis del bloc van traslladar el seu suport a la sobirania de Groenlàndia i Dinamarca després de les amenaces del govern de Trump.