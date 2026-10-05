Sánchez compareixerà aquest dilluns a les 9 hores a Moncloa on anunciarà la seva decisió sobre avançar les eleccions

Eduardo Parra - Europa Press
MADRID 5 oct. (EUROAP PRESS) -
El president del Govern central, Pedro Sánchez, compareixerà aquest dilluns a les 9 hores a Moncloa on realitzarà una declaració institucional en la qual es preveu que anunciï la seva decisió sobre si avança les eleccions generals.
En cas afirmatiu, aquestes podrien celebrar-se el proper 29 de novembre; es tracta d'una compareixença institucional en la qual no s'admetran preguntes mentre que Moncloa anul·la l'agenda prevista per aquest dilluns.
Durant tot el cap de setmana s'ha apuntat la possibilitat d'aquest avançament electoral després del rebuig al Congrés del divendres passat, en sessió extraordinària, dels dos Reials decrets Llei per facilitar l'accés a l'habitatge amb els vots de PP, Vox i Junts.