Sánchez compara a Abascal amb Trump i ell li critica anunciar l'apocalipsi quan els espanyols "no arriben a fi de mes"

Díaz, en un discurs coordinat amb Sánchez, tracta d'equiparar al líder de Vox amb Feijóo, absent al debat



MADRID, 19 jul. (EUROPA PRESS) -

El president del Govern central, Pedro Sánchez, ha comparat aquest dimecres al líder de Vox, Santiago Abascal, amb Donald Trump i Jair Bolsonaro en la seva postura de negar el canvi climàtic, mentre aquest li ha enlletgit que l'Executiu anunciï "la fi del món" quan els espanyols "no arriben a fi de mes".

En el primer bloc del debat a tres ofert per RTVE, centrat en l'economia, Sánchez i la vicepresidenta segona i ministra de Treball, Yolanda Díaz, han posat el focus entre altres temes, en el canvi climàtic, que la formació de Santiago Abascal qüestiona.

Per a Sánchez, "negar l'emergència climàtica és com negar que la Terra és rodona", alguna cosa que fan "fanàtics" com els expresidents dels Estats Units i el Brasil, Trump i Bolsonaro, respectivament. En aquest punt, el cap de l'Executiu ha assenyalat que, segons Nacions Unides, Espanya és "un dels principals països que pot sofrir les conseqüències" del canvi climàtic.

Però Abascal ha rebutjat que lleis com la del canvi climàtic, aprovada el 2021, ajudin a la vida quotidiana dels espanyols. Segons el líder de Vox, "no arriba a les neveres dels espanyols, no arriba als comptadors de la llum, no arriba a les caixes registradores dels comerços i no arriben a les butxaques dels espanyols".

"De fet, les seves posicions tampoc les comprenen els espanyols", ha resumit Abascal, que ha tirat en cara a Sánchez que el PSOE "ha de presentar-se a eleccions en algun altre lloc" que no sigui Espanya.

"Estan tot el dia parlant de la fi del món i s'estan oblidant dels espanyols que no arriben a final de mes perquè aquesta llei climàtica impedeix l'exploració i explotació dels nostres propis recursos", ha agregat.

COMPARACIÓ AMB FEIJÓO

De forma coordinada, Díaz també ha centrat gran part de la seva intervenció en aquest primer bloc en el canvi climàtic i ha tractat d'equiparar les postures d'Abascal i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, absent de la cita. Per exemple, ha al·ludit al fet que cinc grans multinacionals que "s'acaben de repartir 19.000 milions" concentren la producció d'energia a Espanya, una cosa que no "pot assumir-se quan hi ha milers de famílies que no poden pagar la factura".

Al parer de Díaz, aquest "oligopoli" no pot seguir existint i ha retret a Abascal "defensar-ho" i "coincidir" amb Feijóo, al que Abascal "està representant" al debat.