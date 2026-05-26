Sánchez comença un viatge a Roma per reunir-se amb el Papa en el qual finalment no hi haurà trobada amb Meloni

MADRID 26 maig (EUROPA PRESS) -
El president espanyol, Pedro Sánchez, ha començat aquest dimarts un viatge a Roma en el qual es reunirà amb el papa Lleó XIV, com a pas previ de la visita apostòlica del pontífex a Espanya, tot i que finalment no es farà una trobada amb la primera ministra italiana, Giorgia Meloni.
L'executiu diu que hi havia voluntat per part de tots dos governs i han mirat d'encaixar-ho fins l'últim moment, però finalment no ha estat possible per problemes d'agenda. No obstant això les dues parts s'han emplaçat a una reunió la pròxima vegada que coincideixin.
Sánchez serà rebut en audiència privada pel Papa el dimecres 27 al Vaticà, la primera trobada entre tots dos des que va ser elegit fa un any. Segons fonts de La Moncloa es produeix en un bon moment de les relacions entre Espanya i el Vaticà, amb cinc grans acords en els últims anys i la visita apostòlica a Madrid, Barcelona i les Canàries com a colofó. Després es reunirà amb el secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin.
Espanya i la Santa Seu van pactar l'exhumació del dictador Francisco Franco del Valle de los Caídos; la seva resignificació com a Cuelgamuros; el reconeixement de la Conferència Episcopal de prop de 1.000 béns immatriculats la titularitat dels quals no correspon a l'Església; també l'acord per suprimir dues exempcions fiscals de les quals tan sols es beneficiava l'Església catòlica a diferència d'altres entitats i finalment l'acord per reparar les víctimes d'abusos sexuals.